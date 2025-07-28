https://ria.ru/20250728/sochi-2032021378.html

Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года

Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года - РИА Новости, 28.07.2025

Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года

Порядка 4,5 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:53:00+03:00

2025-07-28T19:53:00+03:00

2025-07-28T19:53:00+03:00

краснодарский край

сочи

туризм

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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Порядка 4,5 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года, сообщила пресс-служба администрации города. "С начала года в Сочи отдохнули порядка 4,5 миллиона гостей. Об этом сообщили на очередном заседании летнего оперативного штаба под председательством заместителя главы Сочи Сергея Сомко… К аналогичному прошлогоднему периоду рост турпотока составил около 2%", - говорится в сообщении. Ежедневно на пляжах проводят дезинфекцию шезлонгов и кабин для переодевания, эти процедуры контролирует городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы. Также, как отмечается, проводится санитарная обработка в точках торговли и общественного питания, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сочи сейчас стабильная, а среднегодовой уровень заболеваемости не превышен, приводит пресс-служба данные представителя отдела координации медицинской помощи. Сообщается, что для сейчас для жителей в городе активно работают мониторинговые группы по пресечению неправомерной торговли. В рамках таких рейдов проверили уже более 1,5 тысяч объектов потребительской сферы. Это, как отмечается, помогает вести контроль за хаотичной торговлей и повышать качество обслуживания. "Все члены оперативного штаба… совместными усилиями координируют работу по обеспечению комфортной и безопасной среды пребывания в городе для гостей и жителей курорта", - отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, его слова приводит пресс-служба. Сейчас в городе для безопасного отдыха ведется мониторинг пляжей и объектов гостиничного комплекса, а правоохранители регулярно патрулируют общественные территории, в том числе наблюдают за соблюдением этических норм и купания в отведенных местах, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

https://ria.ru/20250728/sochi-2031992532.html

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сочи, туризм