Рейтинг@Mail.ru
Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
19:53 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sochi-2032021378.html
Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года
Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года - РИА Новости, 28.07.2025
Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года
Порядка 4,5 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:53:00+03:00
2025-07-28T19:53:00+03:00
краснодарский край
сочи
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/15/1519221577_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_0bf916d05288fda81417ca2ffdc9efdf.jpg
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Порядка 4,5 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года, сообщила пресс-служба администрации города. "С начала года в Сочи отдохнули порядка 4,5 миллиона гостей. Об этом сообщили на очередном заседании летнего оперативного штаба под председательством заместителя главы Сочи Сергея Сомко… К аналогичному прошлогоднему периоду рост турпотока составил около 2%", - говорится в сообщении. Ежедневно на пляжах проводят дезинфекцию шезлонгов и кабин для переодевания, эти процедуры контролирует городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы. Также, как отмечается, проводится санитарная обработка в точках торговли и общественного питания, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сочи сейчас стабильная, а среднегодовой уровень заболеваемости не превышен, приводит пресс-служба данные представителя отдела координации медицинской помощи. Сообщается, что для сейчас для жителей в городе активно работают мониторинговые группы по пресечению неправомерной торговли. В рамках таких рейдов проверили уже более 1,5 тысяч объектов потребительской сферы. Это, как отмечается, помогает вести контроль за хаотичной торговлей и повышать качество обслуживания. "Все члены оперативного штаба… совместными усилиями координируют работу по обеспечению комфортной и безопасной среды пребывания в городе для гостей и жителей курорта", - отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, его слова приводит пресс-служба. Сейчас в городе для безопасного отдыха ведется мониторинг пляжей и объектов гостиничного комплекса, а правоохранители регулярно патрулируют общественные территории, в том числе наблюдают за соблюдением этических норм и купания в отведенных местах, рассказали в пресс-службе администрации курорта.
https://ria.ru/20250728/sochi-2031992532.html
https://ria.ru/20250711/rejs-2028685247.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/15/1519221577_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_369c3be732412e5ced1dfd2fbfba0418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, туризм
Краснодарский край, Сочи, Туризм
Порядка 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года

Порядка 4,5 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года

© РИА Новости / Илья ПиталевСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Порядка 4,5 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года, сообщила пресс-служба администрации города.
"С начала года в Сочи отдохнули порядка 4,5 миллиона гостей. Об этом сообщили на очередном заседании летнего оперативного штаба под председательством заместителя главы Сочи Сергея Сомко… К аналогичному прошлогоднему периоду рост турпотока составил около 2%", - говорится в сообщении.
Отдыхающие на набережной в Сочи. - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Сочи объяснили, почему на пляжах могут брать доплату за места в тени
Вчера, 17:28
Ежедневно на пляжах проводят дезинфекцию шезлонгов и кабин для переодевания, эти процедуры контролирует городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы. Также, как отмечается, проводится санитарная обработка в точках торговли и общественного питания, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сочи сейчас стабильная, а среднегодовой уровень заболеваемости не превышен, приводит пресс-служба данные представителя отдела координации медицинской помощи.
Сообщается, что для сейчас для жителей в городе активно работают мониторинговые группы по пресечению неправомерной торговли. В рамках таких рейдов проверили уже более 1,5 тысяч объектов потребительской сферы. Это, как отмечается, помогает вести контроль за хаотичной торговлей и повышать качество обслуживания.
"Все члены оперативного штаба… совместными усилиями координируют работу по обеспечению комфортной и безопасной среды пребывания в городе для гостей и жителей курорта", - отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, его слова приводит пресс-служба.
Сейчас в городе для безопасного отдыха ведется мониторинг пляжей и объектов гостиничного комплекса, а правоохранители регулярно патрулируют общественные территории, в том числе наблюдают за соблюдением этических норм и купания в отведенных местах, рассказали в пресс-службе администрации курорта.
Набережная города Сухум - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа
11 июля, 21:08
 
Краснодарский крайСочиТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала