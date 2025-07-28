https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031897833.html

В Словакии назвали сделку США и ЕС черным днем для Европы

В Словакии назвали сделку США и ЕС черным днем для Европы - РИА Новости, 28.07.2025

В Словакии назвали сделку США и ЕС черным днем для Европы

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко назвал “черным... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:51:00+03:00

2025-07-28T12:51:00+03:00

2025-07-28T12:51:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко назвал “черным днем” для Европы торговую сделку между США и Европейским союзом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. “Очередной черный день для Европы. Продали нас так, как в прошлом при покупке вакцин… Любой, кто будет говорить об успехе, наверное, не понял детали соглашения”, - написал Данко на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник. По его мнению, у Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича не было полномочий для принятия обязательств по покупке оружия и энергоресурсов у США. “Опять интересы США одержали победу над ЕС”, - заключил Данко.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html

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в мире, сша, европа, словакия, андрей данко, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия