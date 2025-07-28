В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС
Тараба: условия достигнутой торговой сделки больше выгодны США, чем ЕС
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Условия достигнутой торговой сделки по пошлинам больше выгодны США, чем Европейскому союзу, считает заместитель председателя правительства - министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Торговое соглашение между ЕС и США явно более выгодно для США, чем для ЕС. Это является фактом уже из первых сообщений. Мы будем платить пошлины и за это еще должны купить энергии за 750 миллиардов, к этому еще 600 миллиардов инвестировать в США. Если и надо кого-то поздравить с таким соглашением, то однозначно Дональда Трампа", - написал Тараба на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По мнению Тарабы, у Европейского союза во время переговоров с США на руках были "слабые карты" и с самого начала было понятно, что для Европы все кончится "плохо или очень плохо".
"Сегодня мы радуемся, что это "лишь" плохо… В этом однако мы не можем винить президента Трампа, но это отражает грустную реальность, в которую Европу привела брюссельская экономическая политика последних лет", - отметил политик.
* запрещена в РФ как экстремистская