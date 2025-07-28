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В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025
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11:53 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031878478.html
В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС
В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025
В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС
Условия достигнутой торговой сделки по пошлинам больше выгодны США, чем Европейскому союзу, считает заместитель председателя правительства - министр окружающей... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:53:00+03:00
2025-07-28T11:53:00+03:00
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евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Условия достигнутой торговой сделки по пошлинам больше выгодны США, чем Европейскому союзу, считает заместитель председателя правительства - министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Торговое соглашение между ЕС и США явно более выгодно для США, чем для ЕС. Это является фактом уже из первых сообщений. Мы будем платить пошлины и за это еще должны купить энергии за 750 миллиардов, к этому еще 600 миллиардов инвестировать в США. Если и надо кого-то поздравить с таким соглашением, то однозначно Дональда Трампа", - написал Тараба на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По мнению Тарабы, у Европейского союза во время переговоров с США на руках были "слабые карты" и с самого начала было понятно, что для Европы все кончится "плохо или очень плохо". "Сегодня мы радуемся, что это "лишь" плохо… В этом однако мы не можем винить президента Трампа, но это отражает грустную реальность, в которую Европу привела брюссельская экономическая политика последних лет", - отметил политик. * запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, сша, европа, словакия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Словакия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС

Тараба: условия достигнутой торговой сделки больше выгодны США, чем ЕС

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Условия достигнутой торговой сделки по пошлинам больше выгодны США, чем Европейскому союзу, считает заместитель председателя правительства - министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Торговое соглашение между ЕС и США явно более выгодно для США, чем для ЕС. Это является фактом уже из первых сообщений. Мы будем платить пошлины и за это еще должны купить энергии за 750 миллиардов, к этому еще 600 миллиардов инвестировать в США. Если и надо кого-то поздравить с таким соглашением, то однозначно Дональда Трампа", - написал Тараба на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По мнению Тарабы, у Европейского союза во время переговоров с США на руках были "слабые карты" и с самого начала было понятно, что для Европы все кончится "плохо или очень плохо".
"Сегодня мы радуемся, что это "лишь" плохо… В этом однако мы не можем винить президента Трампа, но это отражает грустную реальность, в которую Европу привела брюссельская экономическая политика последних лет", - отметил политик.
* запрещена в РФ как экстремистская
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В миреСШАЕвропаСловакияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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