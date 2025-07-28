https://ria.ru/20250728/skulptura-2031952106.html
В Москве демонтируют скульптуру "Большая глина №4"
В Москве демонтируют скульптуру "Большая глина №4" - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве демонтируют скульптуру "Большая глина №4"
Специалисты в понедельник проводят работы по демонтажу скульптуры "Большая глина №4", расположенной у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, передает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:01:00+03:00
2025-07-28T15:01:00+03:00
2025-07-28T17:13:00+03:00
культура
флоренция
дом культуры "гэс-2"
москва
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты в понедельник проводят работы по демонтажу скульптуры "Большая глина №4", расположенной у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. На месте работает строительный кран. Часть скульптуры уже демонтирована и размещена рядом на набережной. Территория вокруг проводимых работ огорожена. Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году. Как тогда сообщалось в соцсетях Дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.
https://realty.ria.ru/20250728/fisher-2031950975.html
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Демонтаж скульптуры "Большая глина №4" в Москве
В центре Москвы демонтируют скульптуру "Большая глина №4", установленную несколько лет назад, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили в Доме культуры "ГЭС-2", вместо резонансной работы Урса Фишера установят другую.
2025-07-28T15:01
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флоренция, дом культуры "гэс-2", москва, россия
Культура, Флоренция, Дом культуры "ГЭС-2", Москва, Россия
В Москве демонтируют скульптуру "Большая глина №4"
В центре Москвы начали демонтировать скульптуру "Большая глина No4" Урса Фишера