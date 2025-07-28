https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031821220.html

Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной

Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной - РИА Новости, 28.07.2025

Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной

Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:07:00+03:00

2025-07-28T04:07:00+03:00

2025-07-28T04:07:00+03:00

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cc8d61e8a7784d67572436d39fb75c0f.jpg

ООН, 28 июл - РИА Новости. Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения с Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне", - сказал венгерский министр. По словам Сийярто, соответствующие "плохие отношения" сложились около десяти лет назад, когда "украинское правительство начало нарушать права национальных меньшинств". "Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права", - добавил он.

https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031691822.html

https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031686778.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, петер сийярто