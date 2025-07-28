https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031821220.html
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной - РИА Новости, 28.07.2025
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной
Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T04:07:00+03:00
2025-07-28T04:07:00+03:00
2025-07-28T04:07:00+03:00
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ООН, 28 июл - РИА Новости. Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения с Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне", - сказал венгерский министр. По словам Сийярто, соответствующие "плохие отношения" сложились около десяти лет назад, когда "украинское правительство начало нарушать права национальных меньшинств". "Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права", - добавил он.
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной
Сийярто: отношения Венгрии и Украины сейчас очень плохие