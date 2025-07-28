Рейтинг@Mail.ru
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031821220.html
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной - РИА Новости, 28.07.2025
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной
Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T04:07:00+03:00
2025-07-28T04:07:00+03:00
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cc8d61e8a7784d67572436d39fb75c0f.jpg
ООН, 28 июл - РИА Новости. Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения с Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне", - сказал венгерский министр. По словам Сийярто, соответствующие "плохие отношения" сложились около десяти лет назад, когда "украинское правительство начало нарушать права национальных меньшинств". "Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права", - добавил он.
https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031691822.html
https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031686778.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1a1ddd0d182907b6f6d22e2966827d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной

Сийярто: отношения Венгрии и Украины сейчас очень плохие

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 28 июл - РИА Новости. Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения с Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне", - сказал венгерский министр.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине
Вчера, 07:08
По словам Сийярто, соответствующие "плохие отношения" сложились около десяти лет назад, когда "украинское правительство начало нарушать права национальных меньшинств".
"Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права", - добавил он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта, заявил Сийярто
Вчера, 04:06
 
В миреУкраинаВенгрияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала