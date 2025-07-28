https://ria.ru/20250728/sharikov-2030907353.html

Что скрывал за маской Шарикова Толоконников — "самый уродливый" актер СССР

Что скрывал за маской Шарикова Толоконников — "самый уродливый" актер СССР - РИА Новости, 28.07.2025

Что скрывал за маской Шарикова Толоконников — "самый уродливый" актер СССР

Его искали по всему СССР как "самого уродливого актера", а когда нашли, он стал народным любимцем. Тридцать лет зрители видели в нем только грубого Шарикова, не РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:15:00+03:00

2025-07-28T19:15:00+03:00

2025-07-28T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Его искали по всему СССР как "самого уродливого актера", а когда нашли, он стал народным любимцем. Тридцать лет зрители видели в нем только грубого Шарикова, не подозревая, что за этой маской скрывается тонкая душа садовода и поэта. Как человек, которому трижды отказывали в театральных вузах, сумел создать образ на века?Дитя войны, мечтавшее о небеВладимир Алексеевич Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате, в разгар Великой Отечественной. Его мать работала препаратором на биокомбинате, где делали вакцины для животных. Отца он не видел даже на фотографии — раненого фронтовика Алексея Антонцева подселили к одинокой женщине на реабилитацию, а когда он выздоровел, вернулся на фронт и исчез навсегда. Уже после смерти актера журналистам удалось разыскать семью Антонцева в Орловской области — самого Алексея в живых не было, но остались его фотографии.Все детство прошло в бараках, среди голода и разрухи. Мать научила его не бояться никакого труда, и маленький Володя старался помогать как мог. Только готовить не умел — это мама делала всегда сама.Сначала мечтал стать летчиком, потом художником. Но в школьном драмкружке Алма-Аты понял свое призвание — ему даже доверяли роли в местном театре. Веселый улыбчивый парень играл отлично, и после школы уверенно отправился покорять Москву.Приговор: "Не подходит"Три раза подряд приемные комиссии московских театральных институтов выносили одинаковый вердикт: с такой специфической внешностью актером никогда не стать.Образование Толоконников все же получил в Ярославском театральном училище — в 30 лет, когда сверстники уже играли главные роли. Вернувшись в родную Алма-Ату, стал актером Академического театра русской драмы имени Лермонтова.Годы шли, а славы все не было. Дебют в кино случился только в 1981-м — небольшая роль в "Последнем переходе". К 45 годам за плечами была солидная театральная карьера, но имя Толоконникова знали только в Казахстане.Телеграмма, которая изменила жизньВ 1987 году режиссер Владимир Бортко приступил к экранизации "Собачьего сердца". Для роли Шарикова ему нужен был особенный актер — "человек-собака", как он говорил. Во все театры страны ушла необычная телеграмма: "Пришлите фотографии самого уродливого актера, который только есть".Среди сотен снимков внимание Бортко привлекло одно фото — алма-атинский актер в гриме клоуна. "Да, это типичный человек-собака. Шариков чистой воды, надо его брать", — решил режиссер.Когда Толоконников приехал на пробы в Ленинград, он словно знал свою судьбу. "Ноги сами отвели на студию "Ленфильм"", — вспоминал актер. Среди именитых коллег он занервничал, но решил: даже если не возьмут, поиграю в удовольствие.Во время первой пробы Бортко просто покатывался со смеху. А Леонид Броневой, еле сдерживаясь, говорил: "Да на него же невозможно смотреть!" Но директор студии был против неизвестного провинциала. Режиссеру пришлось поставить ультиматум: либо Толоконников, либо он отказывается от проекта.Парадокс судьбы: внешность, из-за которой его не брали в ГИТИС, помогла обойти самого Николая Караченцева и получить главную роль в культовом фильме.Мучения за гримомРабота над образом далась нелегко. Грим "недочеловека" был мучительным — лицо покрывали слоями клея, съемки длились по 12 часов. Снятие грима приносило еще больше страданий, но актер терпел стойко.В сцене в буфете Толоконников по неосторожности глубоко порезал руку стеклом. В эпизоде потопа ему и Нине Руслановой часами приходилось стоять в ледяной воде. Каждый день съемок был испытанием. Но результат превзошел все ожидания.Человек против образаФильм мгновенно стал культовым, но слава, как обычно, имела обратную сторону. Толоконникова заточили в образе Шарикова. Его узнавали на каждом углу, но окликали фамильярно: "Эй, Шариков!" Многие считали, что он и в жизни такой же неотесанный грубиян.На самом деле актер был полной противоположностью своего героя. "Это тончайший человек", — говорил Бортко. Композитор Владимир Дашкевич вспоминал: "Вошел с виду очень страшный человек, который начал говорить — и его внешность моментально преобразилась. Оказалось, что это очень интеллигентный, очень светлый человек".Парадоксально, но при всей "нестандартной внешности" женщины его обожали. "С его очень специфической внешностью вокруг него всегда были красивые женщины. В нем присутствовала харизма настоящего мужика", — вспоминала заслуженная артистка Казахстана Татьяна Банченко.Толоконников страстно любил выращивать розы: "Мечта моя — розы, много-много рассадить. Я уйду, а розы будут цвести". Рисовал в свободное время, читал стихи. Ему неоднократно предлагали сниматься в рекламе в образе Шарикова, даже обещали квартиру в Москве. Будучи единственным кормильцем семьи из четырех человек, он всегда отказывался."Я горжусь этой ролью. Даже если бы я больше ничего не сыграл, уже это в анналах будет, этот фильм вошел уже в историю", — говорил актер."Вот это моя жена"Настоящее счастье пришло к Толоконникову поздно. Первый брак с гримершей театра распался, актер долго не мог прийти в себя. Все изменилось, когда он встретил учительницу физики Надежду Березовскую."Вот как я ее увидел, о, думаю, вот это моя жена. Она будет моей женой", — вспоминал их первую встречу актер. Именно Надежда помогла ему справиться с депрессией и избавиться от пагубной привычки выпивать.В 1983-м родился Иннокентий, в 1991-м — Родион. Старший стал правой рукой отца, младший пошел по его стопам в актерство. Хотя Толоконников сначала отговаривал."Папа готовил меня к поступлению, у меня не шло, и однажды он сказал: "Ты чего, с этим в Москву собрался ехать?" И я так на себя разозлился, что начал читать, и у меня слезы пошли — не от актерского мастерства, а от обиды" — рассказывал Родион. Отец понял: талант есть. Позже им даже довелось сняться вместе в фильме "Пес рыжий".Не умел сдаватьсяПосле смерти Надежды в 2013 году Толоконников полностью погрузился в работу. Снимался в комедиях и драмах, вел авторские программы, играл в родном театре до последних дней.Даже тяжело болея, он не подводил съемочные группы. В последний раз приехал на работу, когда врачи предупреждали: "Можете не долететь". "Вы чего, у меня спектакль", — ответил актер.Сердце Владимира Алексеевича остановилось за несколько часов до выезда на съемочную площадку "СуперБобровых-2", 15 июля 2017 года. Ему было 74 года.В памяти зрителей он остался не только гениальным Шариковым, но и человеком, доказавшим: красота души способна преобразить любую внешность. "Такая роль раз в жизни выпадает, а то и реже — может, раз в столетие! Мне просто несказанно повезло", — признавался он.Актер, которого искали как "самого уродливого", стал одним из самых любимых в стране. История Толоконникова — напоминание о том, что настоящий талант всегда найдет свой путь к сердцам людей.

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алма-ата, москва, казахстан, владимир бортко, леонид броневой, ленфильм, гитис