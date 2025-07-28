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В Калужской области усилят меры безопасности дорожного движения - РИА Новости, 28.07.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:19 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/shapsha-2031974947.html
В Калужской области усилят меры безопасности дорожного движения
В Калужской области усилят меры безопасности дорожного движения - РИА Новости, 28.07.2025
В Калужской области усилят меры безопасности дорожного движения
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проанализировать эффективность мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, чтобы в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:19:00+03:00
2025-07-28T16:19:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проанализировать эффективность мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, чтобы в первоочередном порядке направлять средства на те меры, которые помогут сохранить жизни людей. "На еженедельном оперативном совещании поставил ряд задач по повышению безопасности дорожного движения", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что регион выделяет значительные средства, чтобы сделать дороги более безопасными для всех участников движения. В 2025 году это порядка 1,1 миллиарда рублей. В планах почти на треть увеличить в регионе число проекционных пешеходных переходов, к концу года их будет 282. В 24 населенных пунктах выполнят работы по устройству электроосвещения на дорогах. Установят более 6000 погонных метров барьерных ограждений. В регионе работают над разделением транспортных потоков, устанавливают комплексы фото- и видеофиксации нарушений, проинформировал Шапша. По словам губернатора, доходы регионального дорожного фонда от штрафов за нарушения ПДД в полном объеме направляются на повышение безопасности. "Да, нам удалось снизить до минимального уровня за последние 50 лет гибель людей на дорогах. Но сейчас при общем уменьшении количества аварий видим рост ДТП с летальным исходом. Это тревожный сигнал", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что поручил своему заместителю Ольге Ивановой в ближайшее время провести совещание. "Задача региональному минтрансу: совместно с ГИБДД проанализировать содержание мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Детально разобраться, насколько они эффективны. Определиться с приоритетами, чтобы в первоочередном порядке направлять средства именно на те меры, которые помогут сохранить жизни людей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250725/obekty-2031506037.html
https://ria.ru/20250718/shapsha-2030058774.html
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калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области усилят меры безопасности дорожного движения

Шапша поручил усилить меры безопасности дорожного движения в Калужской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проанализировать эффективность мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, чтобы в первоочередном порядке направлять средства на те меры, которые помогут сохранить жизни людей.
"На еженедельном оперативном совещании поставил ряд задач по повышению безопасности дорожного движения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что регион выделяет значительные средства, чтобы сделать дороги более безопасными для всех участников движения. В 2025 году это порядка 1,1 миллиарда рублей.
В планах почти на треть увеличить в регионе число проекционных пешеходных переходов, к концу года их будет 282. В 24 населенных пунктах выполнят работы по устройству электроосвещения на дорогах. Установят более 6000 погонных метров барьерных ограждений. В регионе работают над разделением транспортных потоков, устанавливают комплексы фото- и видеофиксации нарушений, проинформировал Шапша.
По словам губернатора, доходы регионального дорожного фонда от штрафов за нарушения ПДД в полном объеме направляются на повышение безопасности.
"Да, нам удалось снизить до минимального уровня за последние 50 лет гибель людей на дорогах. Но сейчас при общем уменьшении количества аварий видим рост ДТП с летальным исходом. Это тревожный сигнал", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что поручил своему заместителю Ольге Ивановой в ближайшее время провести совещание.
"Задача региональному минтрансу: совместно с ГИБДД проанализировать содержание мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Детально разобраться, насколько они эффективны. Определиться с приоритетами, чтобы в первоочередном порядке направлять средства именно на те меры, которые помогут сохранить жизни людей", - подчеркнул губернатор.
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