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Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец" - РИА Новости, 28.07.2025
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Религия
 
19:53 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sevastopol-2032021095.html
Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец"
Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец" - РИА Новости, 28.07.2025
Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец"
Первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, это можно считать открытием Музея христианства,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:53:00+03:00
2025-07-28T19:53:00+03:00
религия
севастополь
крымское (луганская область)
михаил развожаев
русская православная церковь
херсонес
митрополит тихон (шевкунов)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, это можно считать открытием Музея христианства, сообщил глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). "Да. Сегодня. Можно считать, что сегодня", - сказал Тихон, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда можно ждать официального открытия музея. Экспозиция "Крестный отец", посвященная князю Владимиру, состоит из семи выставочных залов. Помимо экспонатов, вдоль стен установлены большие экраны, а седьмой зал сделан в виде кинотеатра с куполообразным экраном. Центральная часть экспозиции - показ одноименного фильма-путешествия, посвященного крещению Руси. В открытии "Крестного отца" приняли участие митрополит Тихон и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Мы продолжим работать над экспозицией. Первая часть в целом закончена, еще две-три недели мы доведем по-живому. Знаете, как любой спектакль совершенствуется в процессе многочисленных показов. Примерно также и у нас", - сказал Тихон журналистам. Режим работы экспозиции - с 10.00 до 20.00. Последний сеанс - в 19.00. Понедельник - технический день. Длительность экскурсии - 60 минут с аудиогидом.
https://ria.ru/20250728/religiya-2031973165.html
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севастополь
крымское (луганская область)
херсонес
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севастополь, крымское (луганская область), михаил развожаев, русская православная церковь, херсонес, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Севастополь, Крымское (Луганская область), Михаил Развожаев, Русская православная церковь, Херсонес, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец"

В "Новом Херсонесе" экспозицией "Крестный отец" открыли Музей христианства

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, это можно считать открытием Музея христианства, сообщил глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
«
"Да. Сегодня. Можно считать, что сегодня", - сказал Тихон, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда можно ждать официального открытия музея.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Экспозиция "Крестный отец", посвященная князю Владимиру, состоит из семи выставочных залов. Помимо экспонатов, вдоль стен установлены большие экраны, а седьмой зал сделан в виде кинотеатра с куполообразным экраном. Центральная часть экспозиции - показ одноименного фильма-путешествия, посвященного крещению Руси.
В открытии "Крестного отца" приняли участие митрополит Тихон и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«
"Мы продолжим работать над экспозицией. Первая часть в целом закончена, еще две-три недели мы доведем по-живому. Знаете, как любой спектакль совершенствуется в процессе многочисленных показов. Примерно также и у нас", - сказал Тихон журналистам.
Режим работы экспозиции - с 10.00 до 20.00. Последний сеанс - в 19.00. Понедельник - технический день. Длительность экскурсии - 60 минут с аудиогидом.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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РелигияСевастопольКрымское (Луганская область)Михаил РазвожаевРусская православная церковьХерсонесМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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