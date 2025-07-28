https://ria.ru/20250728/sevastopol-2032021095.html

Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец"

Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец" - РИА Новости, 28.07.2025

Музей христианства в Севастополе открыли экспозицией "Крестный отец"

Первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, это можно считать открытием Музея христианства,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:53:00+03:00

2025-07-28T19:53:00+03:00

2025-07-28T19:53:00+03:00

религия

севастополь

крымское (луганская область)

михаил развожаев

русская православная церковь

херсонес

митрополит тихон (шевкунов)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, это можно считать открытием Музея христианства, сообщил глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). "Да. Сегодня. Можно считать, что сегодня", - сказал Тихон, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда можно ждать официального открытия музея. Экспозиция "Крестный отец", посвященная князю Владимиру, состоит из семи выставочных залов. Помимо экспонатов, вдоль стен установлены большие экраны, а седьмой зал сделан в виде кинотеатра с куполообразным экраном. Центральная часть экспозиции - показ одноименного фильма-путешествия, посвященного крещению Руси. В открытии "Крестного отца" приняли участие митрополит Тихон и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Мы продолжим работать над экспозицией. Первая часть в целом закончена, еще две-три недели мы доведем по-живому. Знаете, как любой спектакль совершенствуется в процессе многочисленных показов. Примерно также и у нас", - сказал Тихон журналистам. Режим работы экспозиции - с 10.00 до 20.00. Последний сеанс - в 19.00. Понедельник - технический день. Длительность экскурсии - 60 минут с аудиогидом.

https://ria.ru/20250728/religiya-2031973165.html

https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html

севастополь

крымское (луганская область)

херсонес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, крымское (луганская область), михаил развожаев, русская православная церковь, херсонес, митрополит тихон (шевкунов)