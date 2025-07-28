https://ria.ru/20250728/sdelka-2031995493.html

В Германии раскритиковали торговую сделку между США и ЕС

В Германии раскритиковали торговую сделку между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025

В Германии раскритиковали торговую сделку между США и ЕС

Ассоциация научно-исследовательских фармацевтических компаний Германии (VFA) назвала торговое соглашение ЕС и США серьезным шагом назад для мирового... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:38:00+03:00

2025-07-28T17:38:00+03:00

2025-07-28T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ассоциация научно-исследовательских фармацевтических компаний Германии (VFA) назвала торговое соглашение ЕС и США серьезным шагом назад для мирового здравоохранения и для Европы как центра инноваций, говорится в пресс-релизе VFA. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "В будущем почти все европейские товары, экспортируемые в США, будут облагаться 15% пошлиной, включая фармацевтическую продукцию. С точки зрения Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний, это серьезный шаг назад для глобального здравоохранения и Европы как инновационного центра", - сообщается в пресс-релизе VFA. Президент ассоциации Хан Штойтель заявил, что последствия сделки для фармацевтической промышленности будут огромными, в том числе это затронет рабочие места и инвестиции. Кроме того, по его мнению, новая пошлинная ставка не только приведет к значительным дополнительным расходам для производителей, но и поставит под угрозу международную медицинскую помощь пациентам. На протяжении десятилетий беспошлинный обмен лекарствами был важной основой для бесперебойного снабжения и тесного сотрудничества между ЕС и США, подчеркнула ассоциация. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250728/ekspert-2031926413.html

https://ria.ru/20250728/dogovor-2031983339.html

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в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, германия