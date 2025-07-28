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В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом

В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом - РИА Новости, 28.07.2025

В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом

Министр экономики Словакии Дениса Сакова считает торговую сделку Европейского союза с США компромиссом для обеих сторон. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:22:00+03:00

2025-07-28T15:22:00+03:00

2025-07-28T15:22:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова считает торговую сделку Европейского союза с США компромиссом для обеих сторон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия. “Торговая сделка между ЕС и США является компромиссом для обеих сторон”, - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.По ее словам, соглашение было достигнуто в результате сложных и интенсивных переговоров. “Вместо грозящих 30% пошлин, которые должны были вступить в силу уже 1 августа, удалось договориться о компромиссной ставке 15% для большинства товаров, включая автомобили. Это хорошая новость для Словакии, поскольку речь идет о важном шаге, который защитил конкурентоспособность наших производителей и сохранил уверенность для тысяч работников по всей Европе”, - добавила Сакова. По ее словам, Европейский союз при этом взял на себя обязательства закупить энергосырье в США на сумму 750 миллиардов долларов и увеличить инвестиции в оборонное оборудование на 600 миллиардов долларов. Сакова в марте говорила, что значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031843500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, словакия, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, facebook