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В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом - РИА Новости, 28.07.2025
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15:22 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031959571.html
В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом
В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом - РИА Новости, 28.07.2025
В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом
Министр экономики Словакии Дениса Сакова считает торговую сделку Европейского союза с США компромиссом для обеих сторон. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:22:00+03:00
2025-07-28T15:22:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова считает торговую сделку Европейского союза с США компромиссом для обеих сторон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия. “Торговая сделка между ЕС и США является компромиссом для обеих сторон”, - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.По ее словам, соглашение было достигнуто в результате сложных и интенсивных переговоров. “Вместо грозящих 30% пошлин, которые должны были вступить в силу уже 1 августа, удалось договориться о компромиссной ставке 15% для большинства товаров, включая автомобили. Это хорошая новость для Словакии, поскольку речь идет о важном шаге, который защитил конкурентоспособность наших производителей и сохранил уверенность для тысяч работников по всей Европе”, - добавила Сакова. По ее словам, Европейский союз при этом взял на себя обязательства закупить энергосырье в США на сумму 750 миллиардов долларов и увеличить инвестиции в оборонное оборудование на 600 миллиардов долларов. Сакова в марте говорила, что значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031843500.html
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в мире, сша, словакия, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, facebook
В мире, США, Словакия, Россия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Facebook
В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом

Министр экономики Словакии Сакова считает торговую сделку ЕС и США компромиссом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова считает торговую сделку Европейского союза с США компромиссом для обеих сторон.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия.
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“Торговая сделка между ЕС и США является компромиссом для обеих сторон”, - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.

По ее словам, соглашение было достигнуто в результате сложных и интенсивных переговоров.
“Вместо грозящих 30% пошлин, которые должны были вступить в силу уже 1 августа, удалось договориться о компромиссной ставке 15% для большинства товаров, включая автомобили. Это хорошая новость для Словакии, поскольку речь идет о важном шаге, который защитил конкурентоспособность наших производителей и сохранил уверенность для тысяч работников по всей Европе”, - добавила Сакова.
По ее словам, Европейский союз при этом взял на себя обязательства закупить энергосырье в США на сумму 750 миллиардов долларов и увеличить инвестиции в оборонное оборудование на 600 миллиардов долларов.
Сакова в марте говорила, что значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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