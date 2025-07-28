В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом
Министр экономики Словакии Сакова считает торговую сделку ЕС и США компромиссом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова считает торговую сделку Европейского союза с США компромиссом для обеих сторон.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия.
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“Торговая сделка между ЕС и США является компромиссом для обеих сторон”, - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.
По ее словам, соглашение было достигнуто в результате сложных и интенсивных переговоров.
“Вместо грозящих 30% пошлин, которые должны были вступить в силу уже 1 августа, удалось договориться о компромиссной ставке 15% для большинства товаров, включая автомобили. Это хорошая новость для Словакии, поскольку речь идет о важном шаге, который защитил конкурентоспособность наших производителей и сохранил уверенность для тысяч работников по всей Европе”, - добавила Сакова.
По ее словам, Европейский союз при этом взял на себя обязательства закупить энергосырье в США на сумму 750 миллиардов долларов и увеличить инвестиции в оборонное оборудование на 600 миллиардов долларов.
Сакова в марте говорила, что значительная часть производителей, работающих в республике, отправляют автомобильную продукцию на американский рынок. По ее словам, доля автомобильной промышленности в ВВП Словакии составляет около 10%, в этом секторе занято порядка 300 тысяч человек.
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