https://ria.ru/20250728/sberezheniya-2031815593.html

Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений

Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 28.07.2025

Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений

Государство активно поддерживает россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T02:13:00+03:00

2025-07-28T02:13:00+03:00

2025-07-28T02:13:00+03:00

экономика

игорь балынин

россия

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Государство активно поддерживает россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.Все средства на счете долгосрочных сбережений застрахованы в сумме до 2,8 млн рублей. Максимальный размер гарантии дополнительно увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений и полученных от государства денег."Если сумма взносов составляет от 2 тысяч рублей в год, государство будет софинансировать их в течение 10 лет с момента внесения первого взноса", — указал эксперт.Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений могут получить налоговый вычет. При желании пенсионные накопления можно перевести на счет долгосрочных сбережений. Сбережения передаются по наследству.Выплаты можно получить:

https://ria.ru/20250726/tovar-2031636688.html

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экономика, игорь балынин, россия