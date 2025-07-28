Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений
Доцент Балынин: все средства на счете долгосрочных сбережений застрахованы
© Getty Images / undefined undefinedМужчина держит в руках российские рубли
© Getty Images / undefined undefined
Мужчина держит в руках российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Государство активно поддерживает россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
Все средства на счете долгосрочных сбережений застрахованы в сумме до 2,8 млн рублей. Максимальный размер гарантии дополнительно увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений и полученных от государства денег.
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"Если сумма взносов составляет от 2 тысяч рублей в год, государство будет софинансировать их в течение 10 лет с момента внесения первого взноса", — указал эксперт.
Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений могут получить налоговый вычет. При желании пенсионные накопления можно перевести на счет долгосрочных сбережений. Сбережения передаются по наследству.
Выплаты можно получить:
- при достижении возраста 60 лет (для мужчин) или 55 лет (для женщин);
- по истечении 15 лет с даты заключения договора;
- при необходимости оплаты дорогостоящего лечения и в случае потери кормильца забрать сбережения можно досрочно.
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