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Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 28.07.2025
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02:13 28.07.2025
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Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений
Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений
Государство активно поддерживает россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:13:00+03:00
2025-07-28T02:13:00+03:00
экономика
игорь балынин
россия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Государство активно поддерживает россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.Все средства на счете долгосрочных сбережений застрахованы в сумме до 2,8 млн рублей. Максимальный размер гарантии дополнительно увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений и полученных от государства денег."Если сумма взносов составляет от 2 тысяч рублей в год, государство будет софинансировать их в течение 10 лет с момента внесения первого взноса", — указал эксперт.Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений могут получить налоговый вычет. При желании пенсионные накопления можно перевести на счет долгосрочных сбережений. Сбережения передаются по наследству.Выплаты можно получить:
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экономика, игорь балынин, россия
Экономика, Игорь Балынин, Россия
Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений

Доцент Балынин: все средства на счете долгосрочных сбережений застрахованы

© Getty Images / undefined undefinedМужчина держит в руках российские рубли
Мужчина держит в руках российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / undefined undefined
Мужчина держит в руках российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Государство активно поддерживает россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
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Все средства на счете долгосрочных сбережений застрахованы в сумме до 2,8 млн рублей. Максимальный размер гарантии дополнительно увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений и полученных от государства денег.
«
"Если сумма взносов составляет от 2 тысяч рублей в год, государство будет софинансировать их в течение 10 лет с момента внесения первого взноса", — указал эксперт.
Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений могут получить налоговый вычет. При желании пенсионные накопления можно перевести на счет долгосрочных сбережений. Сбережения передаются по наследству.
Выплаты можно получить:
  • при достижении возраста 60 лет (для мужчин) или 55 лет (для женщин);
  • по истечении 15 лет с даты заключения договора;
  • при необходимости оплаты дорогостоящего лечения и в случае потери кормильца забрать сбережения можно досрочно.
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ЭкономикаИгорь БалынинРоссия
 
 
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