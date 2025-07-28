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В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР - РИА Новости, 28.07.2025
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР
В пункте временного размещения в воскресенье остались ночевать 24 жителя дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:14:00+03:00
2025-07-28T11:14:00+03:00
2025-07-28T11:14:00+03:00
происшествия
саратов
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. В пункте временного размещения в воскресенье остались ночевать 24 жителя дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "По состоянию на утро... ночевали (в ПВР - ред.) 24", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что всего в пункт временного размещения обращался 31 человек. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР
В Саратове в ПВР остались ночевать 24 жителя дома, где произошел взрыв газа