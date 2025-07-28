Рейтинг@Mail.ru
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/saratov-2031862254.html
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР - РИА Новости, 28.07.2025
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР
В пункте временного размещения в воскресенье остались ночевать 24 жителя дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:14:00+03:00
2025-07-28T11:14:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458315_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_a4b33e88b537b873ef31fdbdc2759600.jpg
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. В пункте временного размещения в воскресенье остались ночевать 24 жителя дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "По состоянию на утро... ночевали (в ПВР - ред.) 24", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что всего в пункт временного размещения обращался 31 человек. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458315_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_c798cfa2f53827eb15bd2ca25d1e1d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове 24 жителя дома, где произошел взрыв, остались ночевать в ПВР

В Саратове в ПВР остались ночевать 24 жителя дома, где произошел взрыв газа

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкМестные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. В пункте временного размещения в воскресенье остались ночевать 24 жителя дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"По состоянию на утро... ночевали (в ПВР - ред.) 24", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что всего в пункт временного размещения обращался 31 человек.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир
10:25
 
ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала