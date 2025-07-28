https://ria.ru/20250728/saratov-2031857377.html

В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке

В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 28.07.2025

В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке

Правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли семь человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:53:00+03:00

2025-07-28T10:53:00+03:00

2025-07-28T10:53:00+03:00

происшествия

саратов

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли семь человек, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Ни одна из версий не исключается", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли исключен теракт как версия причины взрыва. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250728/saratov-2031846396.html

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове