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В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 28.07.2025
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10:53 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/saratov-2031857377.html
В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке
В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 28.07.2025
В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке
Правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли семь человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:53:00+03:00
2025-07-28T10:53:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли семь человек, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Ни одна из версий не исключается", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли исключен теракт как версия причины взрыва. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250728/saratov-2031846396.html
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоэтажке

Правоохранители не исключают ни одной версии причин взрыва газа в Саратове

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли семь человек, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Ни одна из версий не исключается", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли исключен теракт как версия причины взрыва.
Автомобили службы пожаротушения на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
После взрыва газа в доме Саратова помощь медиков понадобилась 18 жителям
10:05
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир
10:25
 
ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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