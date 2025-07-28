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США отложили введение санкций против российско-сербской NIS - РИА Новости, 28.07.2025
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21:42 28.07.2025 (обновлено: 21:53 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sanktsii-2032033544.html
США отложили введение санкций против российско-сербской NIS
США отложили введение санкций против российско-сербской NIS - РИА Новости, 28.07.2025
США отложили введение санкций против российско-сербской NIS
Минфин США в пятый раз отложил применение санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:42:00+03:00
2025-07-28T21:53:00+03:00
сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сербия
в мире
белград (город)
александр вучич
петер сийярто
нефтяная индустрия сербии
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БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Минфин США в пятый раз отложил применение санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", в этот раз на 30 дней, сообщила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.Российско-сербская компания 18 июля в пятый раз запросила минфин США об отсрочке введения санкций. Правительство Сербии запросило минфин США об отсрочке санкций в отношении компании на 180 дней."Отложено введение санкций против NIS на 30 дней!"- написала Джедович-Ханданович в Instagram*.NIS 26 июня получил четвертую временную лицензию на продолжение деятельности, дающей отсрочку от применения санкций до 29 июля."Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути."Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров"."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250510/putin-2016142035.html
https://ria.ru/20250728/sanktsii-2032034264.html
https://ria.ru/20250725/serbija-2031466234.html
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сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сербия, в мире, белград (город), александр вучич, петер сийярто, нефтяная индустрия сербии, газпром
США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сербия, В мире, Белград (город), Александр Вучич, Петер Сийярто, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром
США отложили введение санкций против российско-сербской NIS

Минфин США отложил введение санкций против российско-сербской NIS на 30 дней

© Фото : NISРабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Минфин США в пятый раз отложил применение санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", в этот раз на 30 дней, сообщила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Российско-сербская компания 18 июля в пятый раз запросила минфин США об отсрочке введения санкций. Правительство Сербии запросило минфин США об отсрочке санкций в отношении компании на 180 дней.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Вучич заявил, что обсудил с Путиным работу NIS
10 мая, 00:00
"Отложено введение санкций против NIS на 30 дней!"- написала Джедович-Ханданович в Instagram*.
NIS 26 июня получил четвертую временную лицензию на продолжение деятельности, дающей отсрочку от применения санкций до 29 июля.
"Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.
Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Сербия заявила, что не будет вводить санкции против России
Вчера, 21:48
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
«
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Сербии заявили о готовности поддержать меры против России ради места в ЕС
25 июля, 16:58
 
СШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)СербияВ миреБелград (город)Александр ВучичПетер СийяртоНефтяная индустрия СербииГазпром
 
 
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