https://ria.ru/20250728/sanktsii-2031979081.html

Трамп допустил введение вторичных санкций против России

Трамп допустил введение вторичных санкций против России - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп допустил введение вторичных санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:27:00+03:00

2025-07-28T16:27:00+03:00

2025-07-28T16:55:00+03:00

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ."Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого с Россией", — сказал он, выступая перед журналистами во время визита в Шотландию и комментируя возможность введения новых рестрикций.В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий всё ещё рассматривается."Посмотрим. Возможно, мы достигнем сделки. Я не знаю", — добавил он.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дональд трамп, санкции, санкции в отношении россии, сша, в мире