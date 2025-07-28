https://ria.ru/20250728/sanktsii-2031979081.html
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Трамп допустил введение вторичных санкций против России - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:27:00+03:00
2025-07-28T16:27:00+03:00
2025-07-28T16:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ."Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого с Россией", — сказал он, выступая перед журналистами во время визита в Шотландию и комментируя возможность введения новых рестрикций.В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий всё ещё рассматривается."Посмотрим. Возможно, мы достигнем сделки. Я не знаю", — добавил он.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Трамп допустил вторичные санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине