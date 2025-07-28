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Трамп допустил введение вторичных санкций против России - РИА Новости, 28.07.2025
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16:27 28.07.2025 (обновлено: 16:55 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sanktsii-2031979081.html
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Трамп допустил введение вторичных санкций против России - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ."Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого с Россией", — сказал он, выступая перед журналистами во время визита в Шотландию и комментируя возможность введения новых рестрикций.В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий всё ещё рассматривается."Посмотрим. Возможно, мы достигнем сделки. Я не знаю", — добавил он.
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Россия, Украина, Дональд Трамп, Санкции, Санкции в отношении России, США, В мире
Трамп допустил введение вторичных санкций против России

Трамп допустил вторичные санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии. 28 июля 2025
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии. 28 июля 2025
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ.
«
"Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого с Россией", — сказал он, выступая перед журналистами во время визита в Шотландию и комментируя возможность введения новых рестрикций.
В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", и этот сценарий всё ещё рассматривается.
"Посмотрим. Возможно, мы достигнем сделки. Я не знаю", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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