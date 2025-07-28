https://ria.ru/20250728/samolet-2031851034.html

Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США

Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США - РИА Новости, 28.07.2025

Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США

Власти Бангладеш предложили купить 25 самолетов у американской корпорации Boeing, в надежде убедить президента США Дональда Трампа снизить пошлины для страны,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:23:00+03:00

2025-07-28T10:23:00+03:00

2025-07-28T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Бангладеш предложили купить 25 самолетов у американской корпорации Boeing, в надежде убедить президента США Дональда Трампа снизить пошлины для страны, сообщил министр торговли Махбубур Рахман. Глава минторга Бангладеш присоединится к делегации, которая должна встретиться с официальными лицами торгового представителя США 29-31 июля. Переговоры состоятся всего за несколько дней до вступления в силу новой структуры пошлин 1 августа. "Мы взяли на себя обязательства, которые мы можем выполнить. Покупка Boeing - часть этого пакета. Если они сравнят наше предложение с другими, мы должны получить более выгодную сделку", - заявил министр в интервью агентству Блумберг перед отъездом в Вашингтон. Ранее в июле Трамп объявил, что с 1 августа вводит пошлину в размере 35% на товары из Бангладеш - ключевого поставщика одежды на американский рынок. Южноазиатская страна теперь добивается, чтобы ее ставка была сравнима с другими торговыми партнерами США в регионе - 20% для Вьетнама и 19% для Индонезии и Филиппин. На прошлой неделе Дакка подписала соглашение с американскими производителями пшеницы на импорт 700 тысяч тонн зерна ежегодно в течение пяти лет. Эти шаги являются частью стратегии Бангладеш по сокращению положительного сальдо в торговле товарами с США, составляющего около шести миллиардов долларов, отмечает агентство. Министр торговли заявил, что пакет мер Бангладеш, сочетающий крупномасштабный импорт сырьевых товаров с потенциальной сделкой с Boeing, заслуживает лучшей ставки пошлин, чем предложенная Вьетнаму.

https://ria.ru/20250727/tramp-2031793355.html

https://ria.ru/20250724/ssha-2031016028.html

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в мире, бангладеш, сша, вьетнам, дональд трамп