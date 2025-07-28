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Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США - РИА Новости, 28.07.2025
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10:23 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/samolet-2031851034.html
Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США
Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США - РИА Новости, 28.07.2025
Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США
Власти Бангладеш предложили купить 25 самолетов у американской корпорации Boeing, в надежде убедить президента США Дональда Трампа снизить пошлины для страны,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:23:00+03:00
2025-07-28T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Бангладеш предложили купить 25 самолетов у американской корпорации Boeing, в надежде убедить президента США Дональда Трампа снизить пошлины для страны, сообщил министр торговли Махбубур Рахман. Глава минторга Бангладеш присоединится к делегации, которая должна встретиться с официальными лицами торгового представителя США 29-31 июля. Переговоры состоятся всего за несколько дней до вступления в силу новой структуры пошлин 1 августа. "Мы взяли на себя обязательства, которые мы можем выполнить. Покупка Boeing - часть этого пакета. Если они сравнят наше предложение с другими, мы должны получить более выгодную сделку", - заявил министр в интервью агентству Блумберг перед отъездом в Вашингтон. Ранее в июле Трамп объявил, что с 1 августа вводит пошлину в размере 35% на товары из Бангладеш - ключевого поставщика одежды на американский рынок. Южноазиатская страна теперь добивается, чтобы ее ставка была сравнима с другими торговыми партнерами США в регионе - 20% для Вьетнама и 19% для Индонезии и Филиппин. На прошлой неделе Дакка подписала соглашение с американскими производителями пшеницы на импорт 700 тысяч тонн зерна ежегодно в течение пяти лет. Эти шаги являются частью стратегии Бангладеш по сокращению положительного сальдо в торговле товарами с США, составляющего около шести миллиардов долларов, отмечает агентство. Министр торговли заявил, что пакет мер Бангладеш, сочетающий крупномасштабный импорт сырьевых товаров с потенциальной сделкой с Boeing, заслуживает лучшей ставки пошлин, чем предложенная Вьетнаму.
https://ria.ru/20250727/tramp-2031793355.html
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в мире, бангладеш, сша, вьетнам, дональд трамп
В мире, Бангладеш, США, Вьетнам, Дональд Трамп
Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing, чтобы снизить пошлины США

Рахман: Бангладеш хочет купить 25 самолетов Boeing с целью снизить пошлины США

© AP Photo / A.M. AhadМужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / A.M. Ahad
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Бангладеш предложили купить 25 самолетов у американской корпорации Boeing, в надежде убедить президента США Дональда Трампа снизить пошлины для страны, сообщил министр торговли Махбубур Рахман.
Глава минторга Бангладеш присоединится к делегации, которая должна встретиться с официальными лицами торгового представителя США 29-31 июля. Переговоры состоятся всего за несколько дней до вступления в силу новой структуры пошлин 1 августа.
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"Мы взяли на себя обязательства, которые мы можем выполнить. Покупка Boeing - часть этого пакета. Если они сравнят наше предложение с другими, мы должны получить более выгодную сделку", - заявил министр в интервью агентству Блумберг перед отъездом в Вашингтон.
Ранее в июле Трамп объявил, что с 1 августа вводит пошлину в размере 35% на товары из Бангладеш - ключевого поставщика одежды на американский рынок. Южноазиатская страна теперь добивается, чтобы ее ставка была сравнима с другими торговыми партнерами США в регионе - 20% для Вьетнама и 19% для Индонезии и Филиппин.
На прошлой неделе Дакка подписала соглашение с американскими производителями пшеницы на импорт 700 тысяч тонн зерна ежегодно в течение пяти лет. Эти шаги являются частью стратегии Бангладеш по сокращению положительного сальдо в торговле товарами с США, составляющего около шести миллиардов долларов, отмечает агентство.
Министр торговли заявил, что пакет мер Бангладеш, сочетающий крупномасштабный импорт сырьевых товаров с потенциальной сделкой с Boeing, заслуживает лучшей ставки пошлин, чем предложенная Вьетнаму.
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