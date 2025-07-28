https://ria.ru/20250728/samokaty-2031992202.html

В Госдуме считают запрет самокатов по всей стране нерациональным

В Госдуме считают запрет самокатов по всей стране нерациональным - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуме считают запрет самокатов по всей стране нерациональным

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры не считает рациональным запрещать по всей стране федеральным законом использование... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:28:00+03:00

2025-07-28T17:28:00+03:00

2025-07-28T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры не считает рациональным запрещать по всей стране федеральным законом использование самокатов в целом или на тротуарах, рассказал первый зампредседателя комитета Павел Федяев. "Если говорить о самокатах, это вопрос, который, мы считаем, не нужно регулировать на федеральном уровне, если говорить о полном запрете... Есть регионы, в которых самокаты нужны... Запрещать использование самокатов или использование самокатов на тротуарах федеральным законом по всей стране - мы пока не видим это рациональным", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат считает, что в Кодексе РФ об административных правоотношениях нужно также прописать дополнительные штрафы в сфере регулирования СИМ. Федяев также затронул тему регулирования курьерской доставки на мопедах. "Мы считаем, что курьеры, как правило, они передвигаются уже не на самокатах, они передвигаются на мопедах... Там однозначно нужны права, нужен шлем, нужно убирать их с тротуаров, чтобы они ездили по дорогам общего пользования, и это тогда не будет создавать проблем для пешеходов... Первое, что нужно, это понять - что это мопеды, запретить им ездить по тротуарам и контролировать", - заключил он.

https://ria.ru/20250710/moskva-2028461186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф