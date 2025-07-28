https://ria.ru/20250728/rossiya-2032042428.html

В Марий Эл образовательные организации переведут на мессенджер Max

В Марий Эл образовательные организации переведут на мессенджер Max - РИА Новости, 28.07.2025

В Марий Эл образовательные организации переведут на мессенджер Max

Образовательные организации Марий Эл переведут на национальный мессенджер Max с 1 сентября, сейчас разрабатывается стратегия ускоренного перехода, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:34:00+03:00

2025-07-28T23:34:00+03:00

2025-07-28T23:34:00+03:00

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общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Образовательные организации Марий Эл переведут на национальный мессенджер Max с 1 сентября, сейчас разрабатывается стратегия ускоренного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. Ранее образовательная платформа "Сферум" начала работать в тестовом формате в мессенджере Max. "Республика Марий Эл вошла в пилотные регионы РФ по ускоренному переводу коммуникаций на российский многофункциональный сервис обмена информацией. Разработана дорожная карта по переводу коммуникаций в информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум"... В настоящее время министерством образования и науки Марий Эл вырабатывается стратегия по ускоренному переходу на данный сервис", – рассказали агентству в пресс-службе главы региона. Как отметила собеседница агентства, "с 1 сентября 2025 года планируется переход образовательных организаций региона на национальный мессенджер". Ранее в министерстве образования и науки Татарстана сообщили РИА Новости, что поэтапный переход на национальный мессенджер планируется для всех образовательных учреждений, включая их педагогов, родителей и обучающихся, с 1 сентября 2025 года.

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россия, общество, республика марий эл