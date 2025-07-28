https://ria.ru/20250728/rossiya-2032042163.html
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны - РИА Новости, 28.07.2025
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны
Переоценить вклад, который Россия внесла в свободу и независимость Южной Африки, невозможно, заявила спикер национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидиза. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:32:00+03:00
2025-07-28T23:32:00+03:00
2025-07-28T23:32:00+03:00
в мире
юар
россия
южная африка
валентина матвиенко
нельсон мандела
совет федерации рф
африканский национальный конгресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151605/50/1516055092_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_01a140d68fcfaff75c6897c995b247d6.jpg
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Переоценить вклад, который Россия внесла в свободу и независимость Южной Африки, невозможно, заявила спикер национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидиза. "У нас есть давние связи с правительством и народом России, даже задолго до 1994 года (падения режима апартеида в ЮАР - ред.). Мы не можем переоценить тот вклад, который Россия внесла в обеспечение независимости и свободы ЮАР", - сказала она на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся в Женеве для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС). Дидиза также отметила, что без вклада российского народа были бы невозможны положительные изменения, произошедшие в ЮАР. Советский Союз на протяжении многих лет оказывал Африканскому национальному конгрессу поддержку борьбе с апартеидом - системой расовой сегрегации в ЮАР. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых один из лидеров борьбы против апартеида Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.
https://ria.ru/20250728/rossija-2032041017.html
юар
россия
южная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151605/50/1516055092_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f71e28f97a504812d2b4a75ff6738675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, россия, южная африка, валентина матвиенко, нельсон мандела, совет федерации рф, африканский национальный конгресс
В мире, ЮАР, Россия, Южная Африка, Валентина Матвиенко, Нельсон Мандела, Совет Федерации РФ, Африканский национальный конгресс
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны
Спикер нацассамблеи Дидиза: переоценить вклад России в независимость ЮАР нельзя