https://ria.ru/20250728/rossiya-2032042163.html

В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны

В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны - РИА Новости, 28.07.2025

В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны

Переоценить вклад, который Россия внесла в свободу и независимость Южной Африки, невозможно, заявила спикер национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидиза. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:32:00+03:00

2025-07-28T23:32:00+03:00

2025-07-28T23:32:00+03:00

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валентина матвиенко

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совет федерации рф

африканский национальный конгресс

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Переоценить вклад, который Россия внесла в свободу и независимость Южной Африки, невозможно, заявила спикер национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидиза. "У нас есть давние связи с правительством и народом России, даже задолго до 1994 года (падения режима апартеида в ЮАР - ред.). Мы не можем переоценить тот вклад, который Россия внесла в обеспечение независимости и свободы ЮАР", - сказала она на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся в Женеве для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС). Дидиза также отметила, что без вклада российского народа были бы невозможны положительные изменения, произошедшие в ЮАР. Советский Союз на протяжении многих лет оказывал Африканскому национальному конгрессу поддержку борьбе с апартеидом - системой расовой сегрегации в ЮАР. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых один из лидеров борьбы против апартеида Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.

https://ria.ru/20250728/rossija-2032041017.html

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в мире, юар, россия, южная африка, валентина матвиенко, нельсон мандела, совет федерации рф, африканский национальный конгресс