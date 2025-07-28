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В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны - РИА Новости, 28.07.2025
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23:32 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossiya-2032042163.html
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны - РИА Новости, 28.07.2025
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны
Переоценить вклад, который Россия внесла в свободу и независимость Южной Африки, невозможно, заявила спикер национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидиза. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:32:00+03:00
2025-07-28T23:32:00+03:00
в мире
юар
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южная африка
валентина матвиенко
нельсон мандела
совет федерации рф
африканский национальный конгресс
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Переоценить вклад, который Россия внесла в свободу и независимость Южной Африки, невозможно, заявила спикер национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидиза. "У нас есть давние связи с правительством и народом России, даже задолго до 1994 года (падения режима апартеида в ЮАР - ред.). Мы не можем переоценить тот вклад, который Россия внесла в обеспечение независимости и свободы ЮАР", - сказала она на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся в Женеве для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС). Дидиза также отметила, что без вклада российского народа были бы невозможны положительные изменения, произошедшие в ЮАР. Советский Союз на протяжении многих лет оказывал Африканскому национальному конгрессу поддержку борьбе с апартеидом - системой расовой сегрегации в ЮАР. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых один из лидеров борьбы против апартеида Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.
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в мире, юар, россия, южная африка, валентина матвиенко, нельсон мандела, совет федерации рф, африканский национальный конгресс
В мире, ЮАР, Россия, Южная Африка, Валентина Матвиенко, Нельсон Мандела, Совет Федерации РФ, Африканский национальный конгресс
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны

Спикер нацассамблеи Дидиза: переоценить вклад России в независимость ЮАР нельзя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид города Претория в ЮАР. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Переоценить вклад, который Россия внесла в свободу и независимость Южной Африки, невозможно, заявила спикер национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидиза.
"У нас есть давние связи с правительством и народом России, даже задолго до 1994 года (падения режима апартеида в ЮАР - ред.). Мы не можем переоценить тот вклад, который Россия внесла в обеспечение независимости и свободы ЮАР", - сказала она на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся в Женеве для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС).
Дидиза также отметила, что без вклада российского народа были бы невозможны положительные изменения, произошедшие в ЮАР.
Советский Союз на протяжении многих лет оказывал Африканскому национальному конгрессу поддержку борьбе с апартеидом - системой расовой сегрегации в ЮАР. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых один из лидеров борьбы против апартеида Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 23:22
 
В миреЮАРРоссияЮжная АфрикаВалентина МатвиенкоНельсон МанделаСовет Федерации РФАфриканский национальный конгресс
 
 
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