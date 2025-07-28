https://ria.ru/20250728/rossiya-2032029194.html

Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной

Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной - РИА Новости, 28.07.2025

Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной

Правительство юридически закрепило закрытие 20 неработающих пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с Украиной, соответствующее распоряжение РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:05:00+03:00

2025-07-28T21:05:00+03:00

2025-07-28T22:12:00+03:00

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росгранстрой

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство юридически закрепило закрытие 20 неработающих пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с Украиной, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", — говорится в документе.В перечень вошли 13 автомобильных пунктов пропуска и семь железнодорожных. Часть из них находится в новых регионах России. Все приведенные пункты сейчас не функционируют.Автомобильные КПП в:Железнодорожные КПП в:

https://ria.ru/20250501/mid-2014586889.html

https://ria.ru/20250717/peskov-2029679248.html

украина

россия

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украина, росгранстрой, россия, белгородская область