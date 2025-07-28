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Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной - РИА Новости, 28.07.2025
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21:05 28.07.2025 (обновлено: 22:12 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rossiya-2032029194.html
Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной
Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной - РИА Новости, 28.07.2025
Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной
Правительство юридически закрепило закрытие 20 неработающих пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с Украиной, соответствующее распоряжение РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:05:00+03:00
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украина
росгранстрой
россия
белгородская область
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство юридически закрепило закрытие 20 неработающих пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с Украиной, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", — говорится в документе.В перечень вошли 13 автомобильных пунктов пропуска и семь железнодорожных. Часть из них находится в новых регионах России. Все приведенные пункты сейчас не функционируют.Автомобильные КПП в:Железнодорожные КПП в:
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украина
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украина, росгранстрой, россия, белгородская область
Украина, Росгранстрой, Россия, Белгородская область
Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной

Правительство постановило закрыть 20 КПП, действовавших на границе с Украиной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство юридически закрепило закрытие 20 неработающих пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с Украиной, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", — говорится в документе.
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В перечень вошли 13 автомобильных пунктов пропуска и семь железнодорожных. Часть из них находится в новых регионах России. Все приведенные пункты сейчас не функционируют.
Автомобильные КПП в:
  • Белгородской области: "Безымено", "Вергелевка", "Головчино", "Клименко", "Тишанка";
  • Брянской: "Белая Березка", "Зерново";
  • Воронежской: "Новобелая";
  • Курской: "Теткино" ("Бояро-Лежачи");
  • Ростовской: "Донецк (Северный)", "Куйбышево (Дьяково)", "Можаевка", "Титовка".
Железнодорожные КПП в:
  • Белгородской области: "Долбино", "Разъезд Выстрел";
  • Воронежской: "Гартмашевка";
  • Курской: "Локоть", "Теткино";
  • Ростовской: "Разъезд Карьер 122-й километр", "Чертково".
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