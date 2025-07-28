Россия закроет 20 погранпунктов с Украиной
Правительство постановило закрыть 20 КПП, действовавших на границе с Украиной
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство юридически закрепило закрытие 20 неработающих пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с Украиной, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", — говорится в документе.
В перечень вошли 13 автомобильных пунктов пропуска и семь железнодорожных. Часть из них находится в новых регионах России. Все приведенные пункты сейчас не функционируют.
Автомобильные КПП в:
- Белгородской области: "Безымено", "Вергелевка", "Головчино", "Клименко", "Тишанка";
- Брянской: "Белая Березка", "Зерново";
- Воронежской: "Новобелая";
- Курской: "Теткино" ("Бояро-Лежачи");
- Ростовской: "Донецк (Северный)", "Куйбышево (Дьяково)", "Можаевка", "Титовка".
Железнодорожные КПП в:
- Белгородской области: "Долбино", "Разъезд Выстрел";
- Воронежской: "Гартмашевка";
- Курской: "Локоть", "Теткино";
- Ростовской: "Разъезд Карьер 122-й километр", "Чертково".