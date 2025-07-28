Матвиенко призвала не повторять антироссийскую риторику
Матвиенко призвала парламентариев стран не повторять антироссийскую риторику
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала парламентариев стран мира перестать слепо воспроизводить антироссийскую риторику и всегда руководствоваться фактами в своих оценках конфликта на Украине.
В ходе своего выступления на 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов председатель палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адарова заявила, что спецоперация России на Украине "существенно" повлияла на права украинских женщин и детей. Кроме того, по её мнению, спецоперация вызвала гуманитарный кризис в регионе, "в результате чего миллионы людей были перемещены".
"Я призываю всегда быть честными, говорить друг другу правду, руководствоваться фактами в своих оценках и не воспроизводить слепо антироссийскую риторику, которая ведётся в рамках объявленной России информационной войны. А правда в том, что конфликт на Украине возник в 2014 году после кровавого антиконституционного антигосударственного переворота при участии ряда стран. Именно после этого к власти пришли нацисты, которые запретили русский язык на Украине и так далее", - сказала Матвиенко.
Председатель СФ напомнила, что именно Россия восемь лет с 2014 года "на всех международных площадках призывала к миру, к мирному дипломатическому решению внутриукраинского конфликта в рамках Минских соглашений".
"Вместо этого восемь лет киевский режим обстреливал мирные регионы Донбасса, Новороссии, убивая женщин, детей и стариков: 14 тысяч было убито за это время. Приезжайте, пожалуйста, в Донбасс! Посмотрите на Аллею ангелов, которая посвящена памяти этих убитых детей! Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей", - подчеркнула Матвиенко.