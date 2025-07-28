https://ria.ru/20250728/rossiya-2031939433.html

Мишустин призвал привносить лучшее в образовательный процесс

Мишустин призвал привносить лучшее в образовательный процесс - РИА Новости, 28.07.2025

Мишустин призвал привносить лучшее в образовательный процесс

Все лучшее нужно отдавать и привносить в образовательный процесс, и Россия рассмотрит все необходимые для этого меры поддержки, глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:27:00+03:00

2025-07-28T14:27:00+03:00

2025-07-28T14:27:00+03:00

общество

россия

казахстан

омск

михаил мишустин

олжас бектенов

владимир путин

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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Все лучшее нужно отдавать и привносить в образовательный процесс, и Россия рассмотрит все необходимые для этого меры поддержки, глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) на базе Омского госуниверситета имени Достоевского (ОмГУ). "Все лучшее надо как отдавать, так и привносить в образовательный процесс. И, конечно, мы рассмотрим все необходимые для этого меры поддержки", - обратился Мишустин к участникам презентации. "Посмотрим, как можем поддержать и учебу студентов здесь, в замечательном вашем университете, пока в филиале, пока скромном, маленьком. Но вот уже за совсем небольшое время я вижу, с каким энтузиазмом занимаются этим уважаемые коллеги", - указал он. Мишустин также напомнил, что буквально на днях встречался и в двустороннем, и в многостороннем форматах с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. "Как раз говорили подробно, в том числе о филиале университета. Абсолютно уверен, что все будет хорошо, и хочу пожелать вам удачи. Студентам, которые поступают, - обязательно приходите учиться здесь, как в стенах Омского государственного университета, так и в филиале университета аль-Фараби", - резюмировал глава российского кабмина. В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Казахстан 27 ноября 2024 года был дан старт созданию филиала КазНУ на базе Омского госуниверситета имени Ф. М. Достоевского. Открытие филиала ведущего казахстанского вуза в России будет способствовать повышению эффективности научно-образовательного сотрудничества двух стран, в том числе в рамках евразийской интеграции. Филиал КазНУ, получивший 22 мая 2025 года лицензию на осуществление образовательной деятельности в РФ, является первым не только казахстанским, но и в целом первым зарубежным филиалом иностранной образовательной организации высшего образования в стране. Ведется набор абитуриентов по трем направлениям: филологический факультет (казахский язык и литература), юридический факультет (таможенное дело) и факультет международных отношений (международное право). Ожидается, что на обучение будет принято 75 человек. Обучение будет вестись на казахском, русском и английском языках. В рамках совместного взаимодействия планируется привлечение профессорско-преподавательского состава к образовательному процессу из вузов Омска, в том числе ОмГУ, а также из приграничных областей и городов Казахстана.

https://ria.ru/20250723/privlechenie-2030911072.html

https://ria.ru/20250609/mishustin-2021903464.html

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общество, россия, казахстан, омск, михаил мишустин, олжас бектенов, владимир путин