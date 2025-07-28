https://ria.ru/20250728/rossiya-2031820129.html

СМИ: российского военнослужащего оштрафовали за похвалу в адрес ВСУ

СМИ: российского военнослужащего оштрафовали за похвалу в адрес ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025

СМИ: российского военнослужащего оштрафовали за похвалу в адрес ВСУ

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону оштрафовал российского военнослужащего Сефербега Гаджиева на 2,5 миллиона рублей за похвалу в адрес ВСУ, пишет газета РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:31:00+03:00

2025-07-28T03:31:00+03:00

2025-07-28T09:52:00+03:00

ростов-на-дону

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону оштрафовал российского военнослужащего Сефербега Гаджиева на 2,5 миллиона рублей за похвалу в адрес ВСУ, пишет газета "Коммерсантъ".Как установил суд, Гаджиев в разговорах с сослуживцами 7 и 11 сентября прошлого года рассказывал о якобы неудачах российской армии и преувеличивал успехи ВСУ на территории ДНР. Тогда он был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей в Ростове-на-Дону."Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО", — цитирует издание материалы дела.Военнослужащего признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, совершенном с использованием служебного положения. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание от штрафа до десяти лет лишения свободы.Прапорщик признал вину и получил пять с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, его лишили звания и права в течение трех лет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор и заменила срок на штраф в три миллиона рублей, но дело переквалифицировать отказалась. В размер штрафа зачли уже отбытый прапорщиком арест, поэтому сумму в итоге снизили до 2,5 миллиона рублей.Военный прокурор просил оставить приговор без изменений. Но судьи, опираясь на показания свидетелей, пришли к выводу, что Гаджиев не был инициатором преступного сговора, а его высказывания не повлияли на собеседников, так как они остались при своем мнении.Военнослужащему вернули звание, теперь он может продолжить службу в зоне СВО, заключил "Коммерсант".

https://ria.ru/20250726/sud-2031607783.html

https://ria.ru/20250725/sud-2031540942.html

https://ria.ru/20250725/sud-2031361704.html

ростов-на-дону

россия

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ростов-на-дону, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины