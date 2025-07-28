https://ria.ru/20250728/rossija-2032019814.html

Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис

Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис - РИА Новости, 28.07.2025

Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис

Россия заинтересована в выправлении обстановки в Сирии и желает братскому народу этой страны поскорее преодолеть период нестабильности и внутреннего кризиса,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:43:00+03:00

2025-07-28T19:43:00+03:00

2025-07-28T19:43:00+03:00

в мире

сирия

россия

дамаск (город)

дмитрий полянский

башар асад

ахмед аш-шараа

оон

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ООН, 28 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в выправлении обстановки в Сирии и желает братскому народу этой страны поскорее преодолеть период нестабильности и внутреннего кризиса, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Россия заинтересована в выправлении обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности и настроена на укрепление связей с Сирией, с которой нас исторически связывают дружественные отношения", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Полянский отметил, что в РФ желают братскому сирийскому народу "поскорее преодолеть затянувшийся период нестабильности и внутреннего кризиса и встать на путь национального согласия и поступательного устойчивого экономического развития". "При этом все сирийцы должны чувствовать себя защищенными в своей стране. Для этого руководство в Дамаске должно предпринять все необходимые меры для сплочения сирийского народа и соблюдения прав всех граждан страны, вне зависимости от их этноконфессиональной принадлежности", - добавил он, подчеркнув, что до построения инклюзивной Сирии еще "очень далеко". В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250114/siriya-1993642502.html

сирия

россия

дамаск (город)

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), дмитрий полянский, башар асад, ахмед аш-шараа, оон