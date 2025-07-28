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Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис - РИА Новости, 28.07.2025
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19:43 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossija-2032019814.html
Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис
Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис - РИА Новости, 28.07.2025
Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис
Россия заинтересована в выправлении обстановки в Сирии и желает братскому народу этой страны поскорее преодолеть период нестабильности и внутреннего кризиса,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:43:00+03:00
2025-07-28T19:43:00+03:00
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
дмитрий полянский
башар асад
ахмед аш-шараа
оон
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ООН, 28 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в выправлении обстановки в Сирии и желает братскому народу этой страны поскорее преодолеть период нестабильности и внутреннего кризиса, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Россия заинтересована в выправлении обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности и настроена на укрепление связей с Сирией, с которой нас исторически связывают дружественные отношения", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Полянский отметил, что в РФ желают братскому сирийскому народу "поскорее преодолеть затянувшийся период нестабильности и внутреннего кризиса и встать на путь национального согласия и поступательного устойчивого экономического развития". "При этом все сирийцы должны чувствовать себя защищенными в своей стране. Для этого руководство в Дамаске должно предпринять все необходимые меры для сплочения сирийского народа и соблюдения прав всех граждан страны, вне зависимости от их этноконфессиональной принадлежности", - добавил он, подчеркнув, что до построения инклюзивной Сирии еще "очень далеко". В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), дмитрий полянский, башар асад, ахмед аш-шараа, оон
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Дмитрий Полянский, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, ООН
Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис

Полянский заявил, что Россия заинтересована в выправлении обстановки в Сирии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг Сирии. Архивное фото
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ООН, 28 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в выправлении обстановки в Сирии и желает братскому народу этой страны поскорее преодолеть период нестабильности и внутреннего кризиса, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия заинтересована в выправлении обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности и настроена на укрепление связей с Сирией, с которой нас исторически связывают дружественные отношения", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Полянский отметил, что в РФ желают братскому сирийскому народу "поскорее преодолеть затянувшийся период нестабильности и внутреннего кризиса и встать на путь национального согласия и поступательного устойчивого экономического развития".
"При этом все сирийцы должны чувствовать себя защищенными в своей стране. Для этого руководство в Дамаске должно предпринять все необходимые меры для сплочения сирийского народа и соблюдения прав всех граждан страны, вне зависимости от их этноконфессиональной принадлежности", - добавил он, подчеркнув, что до построения инклюзивной Сирии еще "очень далеко".
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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В миреСирияРоссияДамаск (город)Дмитрий ПолянскийБашар АсадАхмед аш-ШарааООН
 
 
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