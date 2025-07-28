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Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.07.2025
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14:30 28.07.2025
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Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин
Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.07.2025
Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин
Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:30:00+03:00
2025-07-28T14:30:00+03:00
общество
казахстан
россия
михаил мишустин
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе Омского госуниверситета им. Достоевского (ОмГУ). Мишустин после презентации напомнил, что только что посетил госпиталь для ветеранов войн, в котором в годы войны лечился отец лидера Казахстана Кемель Токаев. "Об этом были большие репортажи. Это очень приятно, что помогли наши уважаемые врачи семье президента Казахстана. Мы помним всегда о совместном братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.
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общество, казахстан, россия, михаил мишустин
Общество, Казахстан, Россия, Михаил Мишустин
Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин

Мишустин: Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге в ВОВ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во врем встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во врем встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе Омского госуниверситета им. Достоевского (ОмГУ).
Мишустин после презентации напомнил, что только что посетил госпиталь для ветеранов войн, в котором в годы войны лечился отец лидера Казахстана Кемель Токаев.
"Об этом были большие репортажи. Это очень приятно, что помогли наши уважаемые врачи семье президента Казахстана. Мы помним всегда о совместном братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.
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ОбществоКазахстанРоссияМихаил Мишустин
 
 
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