https://ria.ru/20250728/rossija-2031940546.html

Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин

Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.07.2025

Россия и Казахстан будут помнить о братском подвиге в ВОВ, заявил Мишустин

Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:30:00+03:00

2025-07-28T14:30:00+03:00

2025-07-28T14:30:00+03:00

общество

казахстан

россия

михаил мишустин

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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе Омского госуниверситета им. Достоевского (ОмГУ). Мишустин после презентации напомнил, что только что посетил госпиталь для ветеранов войн, в котором в годы войны лечился отец лидера Казахстана Кемель Токаев. "Об этом были большие репортажи. Это очень приятно, что помогли наши уважаемые врачи семье президента Казахстана. Мы помним всегда о совместном братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.

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общество, казахстан, россия, михаил мишустин