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ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов - РИА Новости, 28.07.2025
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10:10 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/remont-2031847786.html
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов - РИА Новости, 28.07.2025
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:10:00+03:00
2025-07-28T10:10:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "СмартИнжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "АвангардЭнерго" и ООО ПСК "ТатЭнергоСтрой", - говорится в сообщении. "Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены", - поясняется там. Отмечается, что торги прошли на территории Краснодарского края и Татарстана. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, а также части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", заключается в сообщении.
https://ria.ru/20250630/doroga-2026233915.html
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происшествия, россия, краснодарский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов

ФАС выявила признаки картеля в сфере электросетевых объектов на 2,7 млрд руб

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "СмартИнжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "АвангардЭнерго" и ООО ПСК "ТатЭнергоСтрой", - говорится в сообщении.
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"Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены", - поясняется там.
Отмечается, что торги прошли на территории Краснодарского края и Татарстана. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, а также части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", заключается в сообщении.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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