https://ria.ru/20250728/remont-2031847786.html

ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов

ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов - РИА Новости, 28.07.2025

ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:10:00+03:00

2025-07-28T10:10:00+03:00

2025-07-28T10:10:00+03:00

происшествия

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краснодарский край

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "СмартИнжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "АвангардЭнерго" и ООО ПСК "ТатЭнергоСтрой", - говорится в сообщении. "Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены", - поясняется там. Отмечается, что торги прошли на территории Краснодарского края и Татарстана. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, а также части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", заключается в сообщении.

https://ria.ru/20250630/doroga-2026233915.html

https://ria.ru/20250603/fas-2020647037.html

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происшествия, россия, краснодарский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии)