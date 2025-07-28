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Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной - РИА Новости, 28.07.2025
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Религия
 
16:12 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/religiya-2031973165.html
Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной
Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной - РИА Новости, 28.07.2025
Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной
Крещение Руси является общим праздником с Украиной, русский и украинский народы обязательно еще объединятся, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:12:00+03:00
2025-07-28T16:12:00+03:00
религия
украина
россия
крымское (луганская область)
русская православная церковь
в мире
митрополит тихон (шевкунов)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Крещение Руси является общим праздником с Украиной, русский и украинский народы обязательно еще объединятся, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Ранее он сообщил, что первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе в понедельник, это можно считать открытием Музея христианства. Экспозиция посвящена князю Владимиру и крещению Руси. "Это наш общий праздник, что бы они (на Украине - ред.) о нас ни думали и как бы ни относились. Мы переживаем сегодня тяжелейшие и, может быть, самые трагические за последние многие десятилетия события нашей истории", - сказал Тихон журналистам. По его словам, в истории неоднократно были попытки других государств разрушить Россию и разделить ее. "Было видно, что они (противники России - ред.) собираются стравить Россию и Украину... Это надо пережить. Никто не забудет об этой крови ни здесь, ни по ту сторону границы. Никаких иллюзий здесь быть не может, но братская кровь она не только разлучает, она и объединяет. Не сразу, но это обязательно будет. Все залечивает время. Никаких нет сомнений, что правда божья восторжествует", - сказал митрополит Тихон. День Крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
https://ria.ru/20250728/religiya-2031966099.html
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россия
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украина, россия, крымское (луганская область), русская православная церковь, в мире, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Украина, Россия, Крымское (Луганская область), Русская православная церковь, В мире, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной

Митрополит Тихон: Крещение Руси является общим праздником с украинским народом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Крещение Руси является общим праздником с Украиной, русский и украинский народы обязательно еще объединятся, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
Ранее он сообщил, что первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе в понедельник, это можно считать открытием Музея христианства. Экспозиция посвящена князю Владимиру и крещению Руси.
"Это наш общий праздник, что бы они (на Украине - ред.) о нас ни думали и как бы ни относились. Мы переживаем сегодня тяжелейшие и, может быть, самые трагические за последние многие десятилетия события нашей истории", - сказал Тихон журналистам.
По его словам, в истории неоднократно были попытки других государств разрушить Россию и разделить ее. "Было видно, что они (противники России - ред.) собираются стравить Россию и Украину... Это надо пережить. Никто не забудет об этой крови ни здесь, ни по ту сторону границы. Никаких иллюзий здесь быть не может, но братская кровь она не только разлучает, она и объединяет. Не сразу, но это обязательно будет. Все залечивает время. Никаких нет сомнений, что правда божья восторжествует", - сказал митрополит Тихон.
День Крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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