https://ria.ru/20250728/religiya-2031973165.html

Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной

Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной - РИА Новости, 28.07.2025

Митрополит Тихон назвал Крещение Руси общим праздником с Украиной

Крещение Руси является общим праздником с Украиной, русский и украинский народы обязательно еще объединятся, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:12:00+03:00

2025-07-28T16:12:00+03:00

2025-07-28T16:12:00+03:00

религия

украина

россия

крымское (луганская область)

русская православная церковь

в мире

митрополит тихон (шевкунов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002112603_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1a0ef62f208c9b2e544b7cec5524289.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Крещение Руси является общим праздником с Украиной, русский и украинский народы обязательно еще объединятся, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Ранее он сообщил, что первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе в понедельник, это можно считать открытием Музея христианства. Экспозиция посвящена князю Владимиру и крещению Руси. "Это наш общий праздник, что бы они (на Украине - ред.) о нас ни думали и как бы ни относились. Мы переживаем сегодня тяжелейшие и, может быть, самые трагические за последние многие десятилетия события нашей истории", - сказал Тихон журналистам. По его словам, в истории неоднократно были попытки других государств разрушить Россию и разделить ее. "Было видно, что они (противники России - ред.) собираются стравить Россию и Украину... Это надо пережить. Никто не забудет об этой крови ни здесь, ни по ту сторону границы. Никаких иллюзий здесь быть не может, но братская кровь она не только разлучает, она и объединяет. Не сразу, но это обязательно будет. Все залечивает время. Никаких нет сомнений, что правда божья восторжествует", - сказал митрополит Тихон. День Крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250728/religiya-2031966099.html

украина

россия

крымское (луганская область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, крымское (луганская область), русская православная церковь, в мире, митрополит тихон (шевкунов)