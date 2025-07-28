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В Биробиджане ребенок выпал из окна пятого этажа
В Биробиджане ребенок выпал из окна пятого этажа - РИА Новости, 28.07.2025
В Биробиджане ребенок выпал из окна пятого этажа
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в Биробиджане, девочка госпитализирована, сообщает УМВД России по ЕАО. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:49:00+03:00
2025-07-28T08:49:00+03:00
2025-07-28T08:49:00+03:00
происшествия
шолом-алейхем
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
биробиджан
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в Биробиджане, девочка госпитализирована, сообщает УМВД России по ЕАО. "Сотрудники полиции выяснили, что ребенок выпал из окна 5-го этажа многоквартирного дома по улице Шолом-Алейхема. В результате падения малышка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована", - говорится в сообщении. По предварительным данным, местная жительница укладывала свою дочь спать, девочка попросила воды, и мать ушла на кухню. Когда она вернулась, то обнаружила, что ребенка нет, а москитная сетка на окне отсутствует. Сообщается, что ребенку оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении. Сотрудниками полиции проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20250728/tok-2031831114.html
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происшествия, шолом-алейхем, министерство внутренних дел рф (мвд россии), биробиджан
Происшествия, Шолом-Алейхем, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Биробиджан
В Биробиджане ребенок выпал из окна пятого этажа
В Биробиджане двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа