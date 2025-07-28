https://ria.ru/20250728/rbk-2031841154.html

Москва осталась в лидерах по снижению безработицы среди стран G20

Москва осталась в лидерах по снижению безработицы среди стран G20 - РИА Новости, 28.07.2025

Москва осталась в лидерах по снижению безработицы среди стран G20

В прошлом году в столице уровень безработицы, который рассчитывают по методике Международной организации труда (МОТ), опустился до рекордного 1%; данный... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:32:00+03:00

2025-07-28T09:32:00+03:00

2025-07-28T09:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В прошлом году в столице уровень безработицы, который рассчитывают по методике Международной организации труда (МОТ), опустился до рекордного 1%; данный показатель превзошел цифры 2023 года (1,8%), а также подтвердил лидерство Москвы среди 21 крупнейшего города стран-участниц G20 по наименьшему уровню безработицы, сообщает РБК. Как сообщает издание, эти данные содержатся в экспертном исследовании, которое провели в Институте госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Как отметил автор исследования, профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков, столичная экономика показывает устойчивый рост. Так, на территории столичного мегаполиса растет количество новых компаний, расширяется деятельность разных предприятий, сохраняется повышенный интерес к высококвалифицированным кадрам. Данные факторы поддерживают стабильность на рынке труда и способствуют поступательному сокращению числа безработных. Благодаря этому Москва уже четыре года подряд является лидером по уровню безработицы среди крупнейших городов стран G20. Отмечается, что низкий уровень безработицы характерен для российской столицы. Так, еще с 2002 по 2019 годы средний показатель безработицы был равен 1,5%. Это связано с устойчивым развитием городской экономики, включая активное вовлечение молодых москвичей в трудовую деятельность. Уточняется, что в 2024 году в топ-5 городов G20, где зафиксирован низкий уровень безработицы, вошли: Эр-Рияд (2,5%), Токио (2,6%), Сеул (3%) и Сидней (4,1%). Между тем, Токио и Сеул входят в данный рейтинг уже пять лет подряд, а Эр-Рияд и Сидней присоединились к нему в последние годы, обогнав Пекин и Шанхай. Как считает профессора Щербаков, в Китае ухудшение в плане безработицы имеет две причины: замедление роста деловой активности после Covid-19, а также возникновение дисбаланса между запросами работодателей и возможностями соискателей, что сильно отразилось на молодежной занятости – для миллионов молодых выпускников в стране не хватает рабочих мест. Традиционно снижается уровень безработицы в Эр-Рияде. Так, пять лет назад там данный показатель равнялся 6,5%, в 2022 году город вошел в топ-5, а в прошлом году – занял второе место (уровень безработицы в 2024 году оценивался в 2,5%). Щербаков подчеркнул, что данный прогресс закономерен. Это связано с госпрограммой "Видение Саудовской Аравии 2030", которая реализуется в королевстве с 2016 года. Цель этого проекта: сокращение уровня безработицы в стране к 2030 году до 5%. Проблемная ситуация с безработицей наблюдается в странах Европы. Так, уровень безработицы в Берлине составляется 9,7%, а в Брюсселе – 11,9%. Как отметил главный экономист "Эксперт РА", доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Антон Табах, низкий уровень безработицы в Москве говорит о высоком уровне развития городской экономики. Он уточнил, что такой показатель естественен для столицы. По его словам, эти данные отражают и роль города в российской экономике как центра и магнита, и качество его инфраструктуры, и те меры по развитию рынка труда, которые естественным образом и усилиями властей принимались в последние десятилетия. Табах подчеркнул также важность соответствия специалистов требованиям рынка. По его совам, в этом плане столица также демонстрирует положительную динамику. "И система образования на это работает, и переподготовка кадров, и весь рынок труда, который достаточно подвижный. Например, московские предприятия активно применяют гибридную занятость, дистанционные формы", - подчеркнул эксперт. Методология МОТ позволяет сравнивать уровень безработицы в разных странах. Согласно этой системе оценки, безработными считаются лица, соответствующие трем критериям: отсутствие работы, активный поиск занятости любыми способами и готовность приступить к работе в течение двух недель.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60