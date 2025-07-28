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Моор назвал разговор с Лукашенко открытым и предметным - РИА Новости, 28.07.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:51 28.07.2025 (обновлено: 16:52 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/razgovor-2031985968.html
Моор назвал разговор с Лукашенко открытым и предметным
Моор назвал разговор с Лукашенко открытым и предметным - РИА Новости, 28.07.2025
Моор назвал разговор с Лукашенко открытым и предметным
Разговор с Александром Лукашенко получился открытым и предметным, поделился впечатлением от встречи с президентом Белоруссии губернатор Тюменской области... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:51:00+03:00
2025-07-28T16:52:00+03:00
тюменская область
александр моор
александр лукашенко
белоруссия
минск
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Разговор с Александром Лукашенко получился открытым и предметным, поделился впечатлением от встречи с президентом Белоруссии губернатор Тюменской области Александр Моор, который в составе делегации от региона работает в понедельник в Минске. "Прошла встреча с президентом… Разговор получился открытым и предметным. Александр Григорьевич вспомнил о своих поездках в Тюменскую область. Еще во времена Советского Союза он был в городе Лангепасе, тогда еще поселке. Именно белорусы строили этот населенный пункт. Обсудили развитие промышленности, в частности, в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, научные проекты", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам Моора, Тюменская область закупает у белорусских заводов сельхозтехнику и спецтехнику, лифты для многоквартирных домов, есть запрос на качество и сервис. "Если поставщик хочет долгосрочно работать с регионом, важно выстраивать полноценную инфраструктуру: ремонт, запчасти, обучение, обслуживание. Беларусь готова укреплять сотрудничество", - отметил Моор. Губернатор сообщил, что делегацию республики в Тюмени ждут на промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре, при желании — с национальным стендом. Что касается сотрудничества в науке, уже есть совместные проекты в области биобезопасности, теперь предлагается запустить двустороннюю программу поддержки исследований. При обсуждении темы исторической памяти и общих ценностей речь зашла о фестивале в честь защитников Брестской крепости, который тюменцы проводят вместе с белорусскими коллегами — он должен получить поддержку Союзного государства.
https://ria.ru/20250728/moor-2031971199.html
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александр моор, александр лукашенко, белоруссия, минск, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Тюменская область
Моор назвал разговор с Лукашенко открытым и предметным

Моор оценил разговор с Лукашенко как открытый и предметный

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Разговор с Александром Лукашенко получился открытым и предметным, поделился впечатлением от встречи с президентом Белоруссии губернатор Тюменской области Александр Моор, который в составе делегации от региона работает в понедельник в Минске.
"Прошла встреча с президентом… Разговор получился открытым и предметным. Александр Григорьевич вспомнил о своих поездках в Тюменскую область. Еще во времена Советского Союза он был в городе Лангепасе, тогда еще поселке. Именно белорусы строили этот населенный пункт. Обсудили развитие промышленности, в частности, в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, научные проекты", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам Моора, Тюменская область закупает у белорусских заводов сельхозтехнику и спецтехнику, лифты для многоквартирных домов, есть запрос на качество и сервис. "Если поставщик хочет долгосрочно работать с регионом, важно выстраивать полноценную инфраструктуру: ремонт, запчасти, обучение, обслуживание. Беларусь готова укреплять сотрудничество", - отметил Моор.
Губернатор сообщил, что делегацию республики в Тюмени ждут на промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре, при желании — с национальным стендом. Что касается сотрудничества в науке, уже есть совместные проекты в области биобезопасности, теперь предлагается запустить двустороннюю программу поддержки исследований. При обсуждении темы исторической памяти и общих ценностей речь зашла о фестивале в честь защитников Брестской крепости, который тюменцы проводят вместе с белорусскими коллегами — он должен получить поддержку Союзного государства.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Тюменская областьАлександр МоорАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинскТюменская область
 
 
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