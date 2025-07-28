https://ria.ru/20250728/raboty-2031932960.html

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 28.07.2025

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:06:00+03:00

2025-07-28T14:06:00+03:00

2025-07-28T14:11:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

ан-24

происшествия

тында

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спасатели МЧС завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24. Сегодня сводной группировкой спасателей проведена расчистка места крушения воздушного судна. Специалисты МЧС провели мониторинг и обследование прилегающей территории с применением беспилотной авиации", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь семьям и родственникам погибших в Тынде, Благовещенске, а также местах их проживания. Работают две горячие линии: на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России 8 (800)775-17-17 и в главном управлении МЧС России по Амурской области 8 (4162)53-99-99. Всего принято 339 обращений.По данным министерства, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 233 человека и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, ан-24, происшествия, тында, крушение ан-24 в приамурье