https://ria.ru/20250728/raboty-2031932960.html
Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье
Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 28.07.2025
Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье
Специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:06:00+03:00
2025-07-28T14:06:00+03:00
2025-07-28T14:11:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
ан-24
происшествия
тында
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_06dce1da8ac45a4f317c6835c7a47e5c.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спасатели МЧС завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24. Сегодня сводной группировкой спасателей проведена расчистка места крушения воздушного судна. Специалисты МЧС провели мониторинг и обследование прилегающей территории с применением беспилотной авиации", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь семьям и родственникам погибших в Тынде, Благовещенске, а также местах их проживания. Работают две горячие линии: на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России 8 (800)775-17-17 и в главном управлении МЧС России по Амурской области 8 (4162)53-99-99. Всего принято 339 обращений.По данным министерства, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 233 человека и 28 единиц техники.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html
россия
амурская область
тында
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:282:1280:1242_1920x0_80_0_0_8bd3cc44f2503535062a0e68770590f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, ан-24, происшествия, тында, крушение ан-24 в приамурье
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область, Ан-24, Происшествия, Тында, Крушение Ан-24 в Приамурье
Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье
Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Амурской области