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Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили - РИА Новости, 28.07.2025
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18:54 28.07.2025 (обновлено: 19:06 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/puteprovod-2032013009.html
Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили
Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили - РИА Новости, 28.07.2025
Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили
Путепровод в Курской области восстановлен после разрушения в результате диверсии в июне, движение на участке Остапово – Михайловский Рудник открыто, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:54:00+03:00
2025-07-28T19:06:00+03:00
курская область
ржд
обрушение железнодорожного моста в курской области
олег белозеров
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Путепровод в Курской области восстановлен после разрушения в результате диверсии в июне, движение на участке Остапово – Михайловский Рудник открыто, сообщили в РЖД.&quot;РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово – Михайловский Рудник в Курской области. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня 2025 года&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме. В них было задействовано более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.Длина нового путепровода 36 метров, он состоит из трех пролетных строений общим весом 250 тонн. Их устанавливали с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн, добавляется в сообщении. Высота конструкции - 5,7 метра, что почти на метр выше прежнего сооружения. Это позволит пропускать под ним негабаритный автотранспорт, о чем просили региональные власти.На время возведения путепровода движение грузовых поездов было организовано альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз продукции местных предприятий, отметили в РЖД.О прогнозом сроке восстановления путепровода - 2 августа - докладывал глава РЖД Олег Белозеров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в начале июня, добавляется в сообщении.
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Путепровод, восстановленный в Курской области
Путепровод в Курской области восстановлен после разрушения в результате диверсии в июне в рекордные сроки, движение открыто, сообщает РЖД
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курская область, ржд, обрушение железнодорожного моста в курской области, олег белозеров, россия, владимир путин
Курская область, РЖД, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Олег Белозеров, Россия, Владимир Путин
Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили

В Курской области на месте разрушенного при теракте путепровода построили новый

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Путепровод в Курской области восстановлен после разрушения в результате диверсии в июне, движение на участке Остапово – Михайловский Рудник открыто, сообщили в РЖД.
«

"РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово – Михайловский Рудник в Курской области. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме. В них было задействовано более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.
Длина нового путепровода 36 метров, он состоит из трех пролетных строений общим весом 250 тонн. Их устанавливали с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн, добавляется в сообщении. Высота конструкции - 5,7 метра, что почти на метр выше прежнего сооружения. Это позволит пропускать под ним негабаритный автотранспорт, о чем просили региональные власти.
На время возведения путепровода движение грузовых поездов было организовано альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз продукции местных предприятий, отметили в РЖД.
О прогнозом сроке восстановления путепровода - 2 августа - докладывал глава РЖД Олег Белозеров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в начале июня, добавляется в сообщении.
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Курская областьРЖДОбрушение железнодорожного моста в Курской областиОлег БелозеровРоссияВладимир Путин
 
 
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