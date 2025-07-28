https://ria.ru/20250728/puteprovod-2032013009.html

Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили

Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили - РИА Новости, 28.07.2025

Путепровод под Курском, разрушенный в результате диверсии, восстановили

Путепровод в Курской области восстановлен после разрушения в результате диверсии в июне, движение на участке Остапово – Михайловский Рудник открыто, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:54:00+03:00

2025-07-28T18:54:00+03:00

2025-07-28T19:06:00+03:00

курская область

ржд

обрушение железнодорожного моста в курской области

олег белозеров

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032013526_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0398dc898476dbc5753f1379082b406.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Путепровод в Курской области восстановлен после разрушения в результате диверсии в июне, движение на участке Остапово – Михайловский Рудник открыто, сообщили в РЖД."РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово – Михайловский Рудник в Курской области. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме. В них было задействовано более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.Длина нового путепровода 36 метров, он состоит из трех пролетных строений общим весом 250 тонн. Их устанавливали с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн, добавляется в сообщении. Высота конструкции - 5,7 метра, что почти на метр выше прежнего сооружения. Это позволит пропускать под ним негабаритный автотранспорт, о чем просили региональные власти.На время возведения путепровода движение грузовых поездов было организовано альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз продукции местных предприятий, отметили в РЖД.О прогнозом сроке восстановления путепровода - 2 августа - докладывал глава РЖД Олег Белозеров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в начале июня, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

https://ria.ru/20250603/podryvy-2020690546.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путепровод, восстановленный в Курской области Путепровод в Курской области восстановлен после разрушения в результате диверсии в июне в рекордные сроки, движение открыто, сообщает РЖД 2025-07-28T18:54 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, ржд, обрушение железнодорожного моста в курской области, олег белозеров, россия, владимир путин