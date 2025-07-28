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Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
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12:21 28.07.2025 (обновлено: 12:25 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/proverka-2031888885.html
Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани
Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани
Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома в Астрахани, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:21:00+03:00
2025-07-28T12:25:00+03:00
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
происшествия
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома в Астрахани, сообщает ведомство.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек."Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций", - говорится в сообщении.На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев.
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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань, астраханская область
Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Происшествия, Астрахань, Астраханская область
Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани

Прокуратура организовала проверку из-за обрушения подъезда в доме в Астрахани

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома в Астрахани, сообщает ведомство.
Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек.
"Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций", - говорится в сообщении.
На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Спасатели работают на месте обрушения части дома в Астрахани
Вчера, 12:23
 
Обрушение подъезда в жилом доме в АстраханиПроисшествияАстраханьАстраханская область
 
 
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