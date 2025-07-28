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Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани

Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025

Прокуратура организовала проверку из-за обрушения в доме в Астрахани

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома в Астрахани, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:21:00+03:00

2025-07-28T12:21:00+03:00

2025-07-28T12:25:00+03:00

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

происшествия

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома в Астрахани, сообщает ведомство.Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек."Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций", - говорится в сообщении.На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев.

https://ria.ru/20250728/dom-2031889465.html

астрахань

астраханская область

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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, астрахань, астраханская область