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Прокуратура рассказала детали дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.07.2025
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14:44 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/prokuratura-2031945308.html
Прокуратура рассказала детали дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге
Прокуратура рассказала детали дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.07.2025
Прокуратура рассказала детали дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге
Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, привязывала руки и ноги ребенка РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:44:00+03:00
2025-07-28T14:44:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, привязывала руки и ноги ребенка к дверным ручкам, удерживала его связанным в диване, использовала электрошокер, рассказал журналистам начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко. В понедельник Свердловский областной суд приговорил Наумову к 24 годам колонии общего режима по делу об истязании, убийстве пятилетнего опекаемого мальчика. Племяннику ее мужа Даниилу Егольникову по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом суд освободил от наказания по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) за истечением срока привлечения к уголовной ответственности, уточнял облсуд. Защита опекунши планирует приговор обжаловать. "В целом, суд поддержал сторону государственного обвинения и назначил наказание, соответствующее, что мы просили. После изучения приговора будет принято решение о целесообразности его обжалования", – сообщил Коваленко. Гособвинение просило для Наумовой 25 лет, для Егольникова - шесть. "Наумова помещала ребенка в зимнее время суток в подпол без одежды, не давала ему никакого питания, кроме того, привязывала его конечности к дверным ручкам, удерживала длительное время связанным в диване, использовала электрошокер", – продолжил представитель прокуратуры. Коваленко пояснил, что Егольников также привязывал ребенка к дверным ручкам и "помещал туда, куда говорила Наумова". В прокуратуре добавили, что Егольников полностью признал свою вину, а вот Наумова признала вину только в мошенничестве при получении выплат. Как добавил журналистам следователь по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Сергей Кибардин, в ходе следствия были изъяты технические устройства, материалы из которых легли в обвинительное заключение. "Среди них были видеозаписи причинения ребенку телесных повреждений, фактов связывания... Проведена экспертиза, которая дала ответ, что голос взрослого, который угрожает ребенку, принадлежит Наумовой", – отметил Кибардин. Сложности расследования, сообщил следователь, были, в частности, в том, что тело ребенка длительное время находилось "фактически замурованным в полиэтилене", произошли изменения, и было непросто выяснить точную причину смерти мальчика. "Дети, ряд свидетелей, находились во влиянии Наумовой... Также по данному делу были признаны потерпевшими трое несовершеннолетних", – заключил Кибардин. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом и утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также Егольникова. Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения - также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.
https://ria.ru/20250728/sud-2031917577.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура рассказала детали дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге

Прокурор Коваленко: опекунша Наумова удерживала ребенка связанным в диване

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramВероника Наумова
Вероника Наумова - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Вероника Наумова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, привязывала руки и ноги ребенка к дверным ручкам, удерживала его связанным в диване, использовала электрошокер, рассказал журналистам начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко.
В понедельник Свердловский областной суд приговорил Наумову к 24 годам колонии общего режима по делу об истязании, убийстве пятилетнего опекаемого мальчика. Племяннику ее мужа Даниилу Егольникову по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом суд освободил от наказания по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) за истечением срока привлечения к уголовной ответственности, уточнял облсуд. Защита опекунши планирует приговор обжаловать.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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"В целом, суд поддержал сторону государственного обвинения и назначил наказание, соответствующее, что мы просили. После изучения приговора будет принято решение о целесообразности его обжалования", – сообщил Коваленко.
Гособвинение просило для Наумовой 25 лет, для Егольникова - шесть.
"Наумова помещала ребенка в зимнее время суток в подпол без одежды, не давала ему никакого питания, кроме того, привязывала его конечности к дверным ручкам, удерживала длительное время связанным в диване, использовала электрошокер", – продолжил представитель прокуратуры.
Коваленко пояснил, что Егольников также привязывал ребенка к дверным ручкам и "помещал туда, куда говорила Наумова".
В прокуратуре добавили, что Егольников полностью признал свою вину, а вот Наумова признала вину только в мошенничестве при получении выплат.
Как добавил журналистам следователь по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Сергей Кибардин, в ходе следствия были изъяты технические устройства, материалы из которых легли в обвинительное заключение.
"Среди них были видеозаписи причинения ребенку телесных повреждений, фактов связывания... Проведена экспертиза, которая дала ответ, что голос взрослого, который угрожает ребенку, принадлежит Наумовой", – отметил Кибардин.
Сложности расследования, сообщил следователь, были, в частности, в том, что тело ребенка длительное время находилось "фактически замурованным в полиэтилене", произошли изменения, и было непросто выяснить точную причину смерти мальчика.
"Дети, ряд свидетелей, находились во влиянии Наумовой... Также по данному делу были признаны потерпевшими трое несовершеннолетних", – заключил Кибардин.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже.
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом и утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также Егольникова.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения - также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.
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