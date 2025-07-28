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Экс-главе предприятия по производству вакцин от ковида смягчили приговор - РИА Новости, 28.07.2025
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03:22 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/prigovor-2031819894.html
Экс-главе предприятия по производству вакцин от ковида смягчили приговор
Экс-главе предприятия по производству вакцин от ковида смягчили приговор - РИА Новости, 28.07.2025
Экс-главе предприятия по производству вакцин от ковида смягчили приговор
Московский городской суд смягчил приговор осужденному за попытку получить взятку бывшему и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток"... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:22:00+03:00
2025-07-28T03:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московский городской суд смягчил приговор осужденному за попытку получить взятку бывшему и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгению Маковскому, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Смягчить назначенное Маковскому Е.В. по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ наказание до восьми лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документах. Таким образом, срок наказания Маковскому сократили на два месяца. Ранее Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы. По версии следствия, Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (ФГУП СПбНИИВС), пытался получить 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл".
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Экс-главе предприятия по производству вакцин от ковида смягчили приговор

Экс-главе предприятия по производству вакцин Маковскому смягчили приговор

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московский городской суд смягчил приговор осужденному за попытку получить взятку бывшему и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгению Маковскому, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Смягчить назначенное Маковскому Е.В. по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ наказание до восьми лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документах.
Таким образом, срок наказания Маковскому сократили на два месяца. Ранее Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы.
По версии следствия, Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (ФГУП СПбНИИВС), пытался получить 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл".
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