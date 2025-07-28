https://ria.ru/20250728/pravitelstvo-2032029329.html

Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России"

Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России" - РИА Новости, 28.07.2025

Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России"

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:09:00+03:00

2025-07-28T21:09:00+03:00

2025-07-28T21:09:00+03:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения деятельности по развитию кадрового потенциала в Российской Федерации и повышению производительности труда в отраслях промышленности выделить в 2025 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400000 тысяч рублей для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", - говорится в документе. Согласно распоряжению, Минпромторгу России необходимо представить доклад об использовании бюджетных ассигнований до 1 марта 2026 года.

https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество