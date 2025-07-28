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Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России" - РИА Новости, 28.07.2025
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21:09 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/pravitelstvo-2032029329.html
Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России"
Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России" - РИА Новости, 28.07.2025
Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России"
Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:09:00+03:00
2025-07-28T21:09:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения деятельности по развитию кадрового потенциала в Российской Федерации и повышению производительности труда в отраслях промышленности выделить в 2025 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400000 тысяч рублей для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", - говорится в документе. Согласно распоряжению, Минпромторгу России необходимо представить доклад об использовании бюджетных ассигнований до 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Правительство выделило 400 миллионов рублей "Ворлдскиллс России"

Правительство выделило 400 миллионов рублей на субсидии "Ворлдскиллс России"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения деятельности по развитию кадрового потенциала в Российской Федерации и повышению производительности труда в отраслях промышленности выделить в 2025 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400000 тысяч рублей для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минпромторгу России необходимо представить доклад об использовании бюджетных ассигнований до 1 марта 2026 года.
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Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт
26 июля, 10:05
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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