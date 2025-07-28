https://ria.ru/20250728/pravitelstvo-2031930516.html

Правительство поможет Омской области в модернизации больниц

Правительство поможет Омской области в модернизации больниц - РИА Новости, 28.07.2025

Правительство поможет Омской области в модернизации больниц

Правительство РФ будет и дальше помогать Омской области в модернизации и оснащении больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:59:00+03:00

2025-07-28T13:59:00+03:00

2025-07-28T14:00:00+03:00

россия

омская область

омск

михаил мишустин

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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет и дальше помогать Омской области в модернизации и оснащении больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. "Важно, что Омская область активно модернизирует и оснащает поликлиники и больницы. Главное, чтобы такая работа шла максимально эффективно. Будем и дальше помогать", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250726/pravitelstvo-2031613306.html

россия

омская область

омск

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россия, омская область, омск, михаил мишустин