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Правительство поможет Омской области в модернизации больниц - РИА Новости, 28.07.2025
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13:59 28.07.2025 (обновлено: 14:00 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/pravitelstvo-2031930516.html
Правительство поможет Омской области в модернизации больниц
Правительство поможет Омской области в модернизации больниц - РИА Новости, 28.07.2025
Правительство поможет Омской области в модернизации больниц
Правительство РФ будет и дальше помогать Омской области в модернизации и оснащении больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:59:00+03:00
2025-07-28T14:00:00+03:00
россия
омская область
омск
михаил мишустин
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет и дальше помогать Омской области в модернизации и оснащении больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. "Важно, что Омская область активно модернизирует и оснащает поликлиники и больницы. Главное, чтобы такая работа шла максимально эффективно. Будем и дальше помогать", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250726/pravitelstvo-2031613306.html
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россия, омская область, омск, михаил мишустин
Россия, Омская область, Омск, Михаил Мишустин
Правительство поможет Омской области в модернизации больниц

Мишустин: правительство продолжит помогать Омской области в модернизации больниц

© Depositphotos.com / AndreyPopovЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Depositphotos.com / AndreyPopov
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет и дальше помогать Омской области в модернизации и оснащении больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта.
"Важно, что Омская область активно модернизирует и оснащает поликлиники и больницы. Главное, чтобы такая работа шла максимально эффективно. Будем и дальше помогать", - сказал Мишустин.
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РоссияОмская областьОмскМихаил Мишустин
 
 
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