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В старейшем в Армении заповеднике потушили пожар
В старейшем в Армении заповеднике потушили пожар - РИА Новости, 28.07.2025
В старейшем в Армении заповеднике потушили пожар
Пожарные ликвидировали огонь на территории старейшего в Армении заповедника "Хосровский лес", сообщает спасательная служба МВД страны. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:44:00+03:00
2025-07-28T09:44:00+03:00
2025-07-28T09:44:00+03:00
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ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали огонь на территории старейшего в Армении заповедника "Хосровский лес", сообщает спасательная служба МВД страны. "Пожар, возникший 26 июля, был локализован в тот же день в 19.04 (18.04 мск), потушен - 27 июля в 22.16 (21.16). Сгорела территория площадью 3 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что к работе по пожаротушению были привлечены силы полиции, сотрудники заповедника, экопатрульной службы, партнерских организаций и местные жители. Был также задействован вертолет министерства обороны. Хосровский лес появился в IV веке нашей эры благодаря армянскому царю Хосрову III Аршакиду. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 - эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы и дикие голуби. В расположенном в Араратской области Армении заповеднике и на прилегающих к нему территориях периодически происходят возгорания. В частности, крупный пожар вспыхнул в августе 2017 года. Тогда огнем были охвачены сотни гектаров, правительство Армении направило запрос о помощи российской стороне. Благодаря работе Ил-76 МЧС РФ заповедник был спасен. За время работы российских летчиков на очаги возгораний было сброшено более 700 тонн воды.
https://ria.ru/20250727/turtsija-2031792426.html
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происшествия, армения, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
Происшествия, Армения, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
В старейшем в Армении заповеднике потушили пожар
В старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес" потушили пожар