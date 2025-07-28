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Полиция разберется в инциденте с таксистом в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.07.2025
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21:47 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/politsiya-2032034110.html
Полиция разберется в инциденте с таксистом в Ростове-на-Дону
Полиция разберется в инциденте с таксистом в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.07.2025
Полиция разберется в инциденте с таксистом в Ростове-на-Дону
Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел в Ростове-на-Дону, где таксист якобы напал на беременную девушку из-за сомнений в оплате... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:47:00+03:00
2025-07-28T21:47:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел в Ростове-на-Дону, где таксист якобы напал на беременную девушку из-за сомнений в оплате проезда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. В ряде соцсетей появилась информация, что в Ростове-на-Дону ночью 27 июля водитель одной из местных служб такси якобы напал на беременную девушку. Поводом стало некорректно работающее приложение: программа показывала, что оплата будет наличными, но заказ был сделан с оплатой по карте, и деньги списались с карты по окончании поездки. Таксист якобы не давал пассажирке выйти из машины, выхватил из сумки наличные, а когда ей удалось вырваться, кинул вслед бутылку, которая попала девушке в живот. В ростовской полиции прокомментировали информацию об инциденте, сообщив, что выясняют обстоятельства конфликта. "По предварительной информации, инцидент возник из-за сомнений водителя в оплате проезда. Пассажирка якобы попыталась выпрыгнуть из движущегося автомобиля, а таксист, в свою очередь, пытался ее остановить", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Как уточняет ведомство, сотрудники органов внутренних дел опрашивают всех участников инцидента, беременная женщина направлена на медицинское освидетельствование, которое должно установить степень полученных повреждений. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях в рамках законодательства.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция разберется в инциденте с таксистом в Ростове-на-Дону

Полиция разберется в инциденте с беременной девушкой в такси в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел в Ростове-на-Дону, где таксист якобы напал на беременную девушку из-за сомнений в оплате проезда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
В ряде соцсетей появилась информация, что в Ростове-на-Дону ночью 27 июля водитель одной из местных служб такси якобы напал на беременную девушку. Поводом стало некорректно работающее приложение: программа показывала, что оплата будет наличными, но заказ был сделан с оплатой по карте, и деньги списались с карты по окончании поездки. Таксист якобы не давал пассажирке выйти из машины, выхватил из сумки наличные, а когда ей удалось вырваться, кинул вслед бутылку, которая попала девушке в живот.
В ростовской полиции прокомментировали информацию об инциденте, сообщив, что выясняют обстоятельства конфликта.
"По предварительной информации, инцидент возник из-за сомнений водителя в оплате проезда. Пассажирка якобы попыталась выпрыгнуть из движущегося автомобиля, а таксист, в свою очередь, пытался ее остановить", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Как уточняет ведомство, сотрудники органов внутренних дел опрашивают всех участников инцидента, беременная женщина направлена на медицинское освидетельствование, которое должно установить степень полученных повреждений. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях в рамках законодательства.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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