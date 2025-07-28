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Эксперт: Трамп вряд ли введет пошлины против России по истечении 10-12 дней - РИА Новости, 28.07.2025
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18:56 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/politolog-2032013297.html
Эксперт: Трамп вряд ли введет пошлины против России по истечении 10-12 дней
Эксперт: Трамп вряд ли введет пошлины против России по истечении 10-12 дней - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт: Трамп вряд ли введет пошлины против России по истечении 10-12 дней
Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт пошлины против РФ и ее торговых партнеров по истечении нового срока в 10-12 дней, определенного им для перемирия на... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:56:00+03:00
2025-07-28T18:56:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
российская академия наук
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт пошлины против РФ и ее торговых партнеров по истечении нового срока в 10-12 дней, определенного им для перемирия на Украине, понимая очевидную неэффективность такого давления на Россию, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Думаю, в реальности этого не произойдет. Он сам понимает, что против России было инициировано больше санкций, чем против Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии, и это ни к чему (отрицательному для страны - ред.) не приводит. Наоборот, привело к экономическому росту и увеличению политического, экономического суверенитета. Если это все-таки произойдет, его главная стратегия по отрыву России от Китая потерпит крах", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что угрозы Трампа - конъюнктурные заявления и попытка одновременно угодить "ястребам" американской политики и СМИ, в которых он пытается создать образ "нового Рейгана", а также иметь пространство для маневров в отношениях с Россией.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031985317.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, российская академия наук
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Российская академия наук
Эксперт: Трамп вряд ли введет пошлины против России по истечении 10-12 дней

Политолог Блохин: Трамп вряд ли введет пошлины против РФ по истечении 10-12 дней

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт пошлины против РФ и ее торговых партнеров по истечении нового срока в 10-12 дней, определенного им для перемирия на Украине, понимая очевидную неэффективность такого давления на Россию, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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"Думаю, в реальности этого не произойдет. Он сам понимает, что против России было инициировано больше санкций, чем против Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии, и это ни к чему (отрицательному для страны - ред.) не приводит. Наоборот, привело к экономическому росту и увеличению политического, экономического суверенитета. Если это все-таки произойдет, его главная стратегия по отрыву России от Китая потерпит крах", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что угрозы Трампа - конъюнктурные заявления и попытка одновременно угодить "ястребам" американской политики и СМИ, в которых он пытается создать образ "нового Рейгана", а также иметь пространство для маневров в отношениях с Россией.
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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