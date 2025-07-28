https://ria.ru/20250728/poezd-2031843754.html

В Германии при сходе поезда с рельсов пострадал 41 человек

В Германии при сходе поезда с рельсов пострадал 41 человек - РИА Новости, 28.07.2025

В Германии при сходе поезда с рельсов пострадал 41 человек

По меньшей мере 41 человек пострадал в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, информирует полицейское... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:48:00+03:00

2025-07-28T09:48:00+03:00

2025-07-28T09:48:00+03:00

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баден-вюртемберг

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 41 человек пострадал в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, информирует полицейское управление Ульма. Ранее издание Spiegel сообщало, что три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в воскресенье вечером. "В результате аварии погибли в общей сложности три человека, в том числе машинист и еще один сотрудник железнодорожной компании. Третий погибший был пассажиром поезда. Кроме того, по меньшей мере 41 человек получил ранения, в том числе тяжелые", - говорится в пресс-релизе полиции. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. В свою очередь таблоид Bild сообщает, что при аварии пострадали около 50 человек, из них 25 тяжело. По данным правоохранителей, предположительно, из-за сильного дождя, который прошёл в районе места аварии, канализационная шахта переполнилась. Вода вызвала оползень в районе насыпи, ведущей к железнодорожным путям, что вероятно, привело к сходу поезда с рельсов. "В настоящее время нет никаких указаний на постороннее вмешательство", - заявили правоохранители. Ранее сообщалось, что близ города Ридлингена в Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс, следующий из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Незадолго до этого в регионе была сильная непогода, на кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.

https://ria.ru/20250726/frantsija-2031624270.html

https://ria.ru/20250723/ssha-2030745652.html

баден-вюртемберг

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в мире, баден-вюртемберг, германия, bild