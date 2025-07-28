https://ria.ru/20250728/podmoskove-2032004920.html

Более 520 работников торговли Подмосковья получили благодарственные письма

Более 520 работников торговли Подмосковья получили благодарственные письма - РИА Новости, 28.07.2025

Более 520 работников торговли Подмосковья получили благодарственные письма

В Подмосковье 528 представителей сферы торговли получили благодарственные письма за вклад в развитие отрасли, профессионализм и высокий уровень обслуживания,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:20:00+03:00

2025-07-28T18:20:00+03:00

2025-07-28T18:20:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Подмосковье 528 представителей сферы торговли получили благодарственные письма за вклад в развитие отрасли, профессионализм и высокий уровень обслуживания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Церемония награждения проходила 26 июля — в День работника торговли, его отмечают каждую четвертую субботу июля. "Сфера торговли в регионе активно развивается — появляются новые торговые объекты, обеспечивая дополнительные возможности для трудоустройства, применяются цифровые решения. Так, за полгода в регионе введено в эксплуатацию более 120 тысяч квадратных метров новых торговых площадей и создано свыше 1 тысячи рабочих мест", — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных. Он добавил, что сотрудники магазинов, ежедневно выполняя свою работу, обеспечивают жителей Подмосковья продовольственными и непродовольственными товарами. В завершении своей речи, министр поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником. На церемонии были отмечены продавцы-кассиры, супервайзеры, руководители торгового сектора, товароведы, менеджеры отделов, управляющие магазинов.

https://ria.ru/20250728/podmoskove-2031996731.html

https://ria.ru/20250728/mostransavto-2031991434.html

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московская область (подмосковье)