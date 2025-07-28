https://ria.ru/20250728/podmoskove-2031996731.html

В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году

В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году - РИА Новости, 28.07.2025

В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году

В 2025-2026 учебном году школьники Московской области продолжат учиться по триместровой системе, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:42:00+03:00

2025-07-28T17:42:00+03:00

2025-07-28T17:42:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В 2025-2026 учебном году школьники Московской области продолжат учиться по триместровой системе, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Согласно утвержденному графику, учебный год начнется 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. В течение этого периода предусмотрено шесть учебных модулей, между которыми будет пять каникулярных периодов по семь календарных дней каждый, а также летние каникулы. По данным пресс-службы, учебные модули пройдут с 1 сентября по 5 октября, с 13 октября по 16 ноября, с 24 ноября по 29 декабря, с 12 января по 22 февраля, со 2 марта по 5 апреля и с 13 апреля по 26 мая 2026 года. Каникулы запланированы на периоды с 6 по 12 октября, с 17 по 23 ноября, с 30 декабря 2025 по 11 января 2026, с 23 февраля по 1 марта и с 6 по 12 апреля 2026 года, а летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа 2026 года. В ведомстве добавили, что в течение учебного года ежемесячно во внеурочное время запланированы проектно-консультационные дни для лучшей организации учебного процесса и полного освоения программы. Эти мероприятия будут проводить с согласия родителей и учителей и при соблюдении законодательства. Проектно-консультационные дни направлены на совершенствование школьной образовательной среды, развитие у учеников навыков самоорганизации и умения ориентироваться в информационном пространстве.

https://ria.ru/20250728/mostransavto-2031991434.html

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московская область (подмосковье)