Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:42 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/podmoskove-2031996731.html
В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году
В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году - РИА Новости, 28.07.2025
В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году
В 2025-2026 учебном году школьники Московской области продолжат учиться по триместровой системе, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:42:00+03:00
2025-07-28T17:42:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1061e6041388d4731960ec3e5bb7fedc.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В 2025-2026 учебном году школьники Московской области продолжат учиться по триместровой системе, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Согласно утвержденному графику, учебный год начнется 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. В течение этого периода предусмотрено шесть учебных модулей, между которыми будет пять каникулярных периодов по семь календарных дней каждый, а также летние каникулы. По данным пресс-службы, учебные модули пройдут с 1 сентября по 5 октября, с 13 октября по 16 ноября, с 24 ноября по 29 декабря, с 12 января по 22 февраля, со 2 марта по 5 апреля и с 13 апреля по 26 мая 2026 года. Каникулы запланированы на периоды с 6 по 12 октября, с 17 по 23 ноября, с 30 декабря 2025 по 11 января 2026, с 23 февраля по 1 марта и с 6 по 12 апреля 2026 года, а летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа 2026 года. В ведомстве добавили, что в течение учебного года ежемесячно во внеурочное время запланированы проектно-консультационные дни для лучшей организации учебного процесса и полного освоения программы. Эти мероприятия будут проводить с согласия родителей и учителей и при соблюдении законодательства. Проектно-консультационные дни направлены на совершенствование школьной образовательной среды, развитие у учеников навыков самоорганизации и умения ориентироваться в информационном пространстве.
https://ria.ru/20250728/mostransavto-2031991434.html
https://ria.ru/20250728/obekty-2031983539.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_767242617c23939252b24ce6e3ea498d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье продолжат обучение по триместрам в новом учебном году

Школьники Подмосковья продолжат обучение по триместрам в 2025-2026 учебном году

© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В 2025-2026 учебном году школьники Московской области продолжат учиться по триместровой системе, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Согласно утвержденному графику, учебный год начнется 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. В течение этого периода предусмотрено шесть учебных модулей, между которыми будет пять каникулярных периодов по семь календарных дней каждый, а также летние каникулы.
Логотип Мострансавто - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников
Вчера, 17:22
По данным пресс-службы, учебные модули пройдут с 1 сентября по 5 октября, с 13 октября по 16 ноября, с 24 ноября по 29 декабря, с 12 января по 22 февраля, со 2 марта по 5 апреля и с 13 апреля по 26 мая 2026 года.
Каникулы запланированы на периоды с 6 по 12 октября, с 17 по 23 ноября, с 30 декабря 2025 по 11 января 2026, с 23 февраля по 1 марта и с 6 по 12 апреля 2026 года, а летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа 2026 года.
В ведомстве добавили, что в течение учебного года ежемесячно во внеурочное время запланированы проектно-консультационные дни для лучшей организации учебного процесса и полного освоения программы.
Эти мероприятия будут проводить с согласия родителей и учителей и при соблюдении законодательства. Проектно-консультационные дни направлены на совершенствование школьной образовательной среды, развитие у учеников навыков самоорганизации и умения ориентироваться в информационном пространстве.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Свыше 500 объектов теплоснабжения модернизируют к сентябрю в Подмосковье
Вчера, 16:44
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала