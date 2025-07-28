https://ria.ru/20250728/plyazhi-2032023764.html

Туристов Краснодарского края этим летом ждут 447 благоустроенных пляжей

Туристов Краснодарского края этим летом ждут 447 благоустроенных пляжей - РИА Новости, 28.07.2025

Туристов Краснодарского края этим летом ждут 447 благоустроенных пляжей

Курорты Краснодарского края могут принимать туристов на 447 благоустроенных пляжах общей протяженностью 115 километров, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:13:00+03:00

2025-07-28T20:13:00+03:00

2025-07-28T20:13:00+03:00

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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края могут принимать туристов на 447 благоустроенных пляжах общей протяженностью 115 километров, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "В этом году в регионе открыто 447 благоустроенных пляжей, их общая протяженность составляет 115 км", - сообщает пресс-служба министерства курортов края. По информации министерства, в этом сезоне в Краснодарском крае высокую оценку – "синий флаг" – получили 118 пляжей, это на 23 территории больше, чем в 2024 году. Это пляжи, где, помимо размещенных постов спасателей, медпункта, шезлонгов, парковки, детских и спортивных площадок, обустроена доступная среда для людей с инвалидностью, а аттракционы вынесены в специально выделенную зону. Отмечается, что сотрудники министерства курортов региона особое внимание уделяют размещению на территории пляжей нестационарных торговых точек. Такие незаконные постройки демонтируют. Это помогает вести контроль за качеством услуг, которые оказывают туристам, и обеспечивать комфортный отдых. В крае продолжают оборудовать пляжи в едином стиле, рассказали также в министерстве курортов края. В 2023 году был разработан целый каталог пляжного оборудования с возможностью разделения на категории: "Стандарт", "Базовый", "Люкс". В этом каталоге собраны требования по единому стилистическому оформлению, которое помогает выводить пляжный отдых на более высокий уровень сервиса.

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краснодарский край, пляжи, отдых