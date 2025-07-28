https://ria.ru/20250728/plakhotnyuk-2031865512.html

Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдавию, заявили в прокуратуре

Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдавию, заявили в прокуратуре - РИА Новости, 28.07.2025

Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдавию, заявили в прокуратуре

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдавию, сообщает генпрокуратура республики. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:30:00+03:00

2025-07-28T11:30:00+03:00

2025-07-28T11:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдавию, сообщает генпрокуратура республики. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. "Апелляционный суд Афин, компетентная инстанция по рассмотрению процедуры экстрадиции, проинформировал Генеральную прокуратуру нашей страны, что названное лицо не выразило своего согласия на экстрадицию в Республику Молдова", - говорится в распростраенном для СМИ сообщении ведомства. Запрос об экстрадиции Плахотнюка был подан молдавскими властями 24 июля 2025 года. Генеральная прокуратура заявила, что будет дополнительно информировать о развитии рассмотрения дела по ходу процедуры. Ранее в молдавских СМИ появились сообщения о том, что Плахотнюк якобы согласился на добровольную экстрадицию на родину. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250722/plakhotnyuk-2030627924.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801027.html

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в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол