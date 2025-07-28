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В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ

В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025

В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ

Следственный комитет расследует гибель мужчины в результате украинской вооруженной агрессии в Ленинградской области, где также ранены два человека, сообщается в РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:49:00+03:00

2025-07-28T10:49:00+03:00

2025-07-28T10:54:00+03:00

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

белгородская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет расследует гибель мужчины в результате украинской вооруженной агрессии в Ленинградской области, где также ранены два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России будет расследовать гибель и ранения мирных жителей в Белгородской и Ленинградской областях в результате преступных действий украинских вооруженных формирований... В Ленинградской области вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мужчина, также ранены два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным органов исполнительной власти, в Белгородской области в Шебекинском округе при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель и ранена его супруга, а в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал мужчина.Подчеркивается, что СК РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

россия

белгородская область

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, белгородская область