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В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
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10:49 28.07.2025 (обновлено: 10:54 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/peterburg-2031856613.html
В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ
В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ
Следственный комитет расследует гибель мужчины в результате украинской вооруженной агрессии в Ленинградской области, где также ранены два человека, сообщается в РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:49:00+03:00
2025-07-28T10:54:00+03:00
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет расследует гибель мужчины в результате украинской вооруженной агрессии в Ленинградской области, где также ранены два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России будет расследовать гибель и ранения мирных жителей в Белгородской и Ленинградской областях в результате преступных действий украинских вооруженных формирований... В Ленинградской области вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мужчина, также ранены два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным органов исполнительной власти, в Белгородской области в Шебекинском округе при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель и ранена его супруга, а в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал мужчина.Подчеркивается, что СК РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, белгородская область
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область
В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ

СК расследует гибель мужчины при атаке БПЛА ВСУ в Ленинградской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет расследует гибель мужчины в результате украинской вооруженной агрессии в Ленинградской области, где также ранены два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России будет расследовать гибель и ранения мирных жителей в Белгородской и Ленинградской областях в результате преступных действий украинских вооруженных формирований... В Ленинградской области вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мужчина, также ранены два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным органов исполнительной власти, в Белгородской области в Шебекинском округе при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель и ранена его супруга, а в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал мужчина.
Подчеркивается, что СК РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская область
 
 
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