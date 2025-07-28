https://ria.ru/20250728/peregovory-2031856320.html

США и Южная Корея обсуждают увеличение расходов на оборону

США и Южная Корея обсуждают увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 28.07.2025

США и Южная Корея обсуждают увеличение расходов на оборону

Переговоры США и Южной Кореи по тарифам включают тему увеличения расходов на оборону и закупки американского оружия, заявили в администрации президента... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:48:00+03:00

2025-07-28T10:48:00+03:00

2025-07-28T10:48:00+03:00

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СЕУЛ, 28 июл - РИА Новости. Переговоры США и Южной Кореи по тарифам включают тему увеличения расходов на оборону и закупки американского оружия, заявили в администрации президента Республики Корея, не раскрыв подробностей. "Насколько мне известно, эти вопросы также входят в повестку переговоров, но я не могу сказать, на каком уровне и в какой степени идут переговоры", - заявил старший секретарь президентской администрации У Сан Хо на брифинге, отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли в рамках переговоров о тарифах вопросы увеличения расходов на обороны Южной Кореи или закупка американского оружия. У Сан Хо также подтвердил, что США действительно предъявляют "конкретные требования по сельскохозяйственной и животноводческой продукции", но Сеул старается свести объём уступок к минимуму, чтобы "по возможности защитить отечественную промышленность". Как сообщала ранее президентская администрация, Южная Корея и США договорились продолжать усилия по заключению тарифного соглашения до 1 августа, когда должны вступить в силу повышенные пошлины. На переговорах обсуждаются ключевые вопросы, включая инвестиции, промышленное сотрудничество, доступ к сельскохозяйственным рынкам, закупки и безопасность. Республика Корея стремится смягчить возможное введение 25-процентных тарифов на корейские товары, предложив всеобъемлющий пакет ответных мер, подчеркнули в администрации. Как передавало агентство Ренхап со ссылкой на источники, в пакет могут входить инвестиции на сумму в 100 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

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в мире, сша, южная корея, сеул, дональд трамп