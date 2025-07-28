Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/pensiya-2031818132.html
В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию
В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию
Выйти на пенсию в России раньше могут работники тяжелых и особо тяжелых производств, россияне, которые работают на Крайнем Севере, матери, накопившие 15 лет... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:47:00+03:00
2025-07-28T02:47:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выйти на пенсию в России раньше могут работники тяжелых и особо тяжелых производств, россияне, которые работают на Крайнем Севере, матери, накопившие 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, а также медработники, педагоги и люди, выступающие на сцене в театрах, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "На особо тяжелых и вредных производствах (подземные горные работы, угольная промышленность, металлургия, нефтепереработка, полиграфия) женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины - в 50 лет и с 20 годам стажа", - сказала Стенякина, добавив, что отрасли промышленности, причисленные к тяжелым, позволяют выход на пенсию женщинам в 50 лет при стаже работы в 20 лет, а мужчинам - в 55 при 25 годах работы. Она отметила, что россияне, которые работали и работают на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах, при наличии нужного количества льготного "северного" и общего стажа могут снизить пенсионный возраст на пять лет. "Мужчинам нужно отработать это 15 лет на севере или 20 - на приравненных к нему территориях и не меньше 25 лет общего стажа. Для женщин требования по территориальному стажу те же, но общего должно быть от 20 лет", - добавила политик. Стенякина уточнила, что для женщин, у которых двое или больше детей, требования по "северному" стажу ниже: 12 лет на Крайнем Севере или 17 - в приравненных регионах, но общий стаж по-прежнему должен быть не менее 20 лет. Помимо перечисленных категорий, парламентарий подчеркнула, что есть еще ряд профессий, связанных с приобретением пенсионной льготы: среди них медицинские работники, педагоги и люди, выступающие на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях. "Однако для этих трех категорий выплата пенсии начинается только через пять лет после момента получения требуемого стажа. Так, медработникам нужно получить 25 лет стажа в сельской местности и поселках или 30 лет в городах (либо в городах и селах, поселках), учителям нужно посвятить 25 лет преподаванию, артистам театра и балета нужно проработать от 15 до 30 лет в зависимости от характера деятельности", - рассказала депутат. Стенякина напомнила, что существует еще ряд категорий граждан, которые могу выйти на пенсию раньше остальных. "Для матерей, накопивших 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, возраст получения пенсии снижается в случае рождения: трех детей - до 57 лет, четырех детей - до 56 лет, пяти и более детей - до 50 лет. Дети должны воспитываться матерью минимум до восьми лет. Льгота также действует при усыновлении, если в момент установления опеки ребенок был младше восьми лет. В случае лишения родительских прав или отмены усыновления условия для получения досрочной пенсии в отношении этого ребенка или детей не применяются", - рассказала член думского комитета. Кроме того, Стенякина сообщила, что причиной для досрочного выхода на пенсию могут стать и военные травмы, повлекшие инвалидность. Они, по ее словам, дают право на досрочную пенсию для мужчин в 55 лет и для женщин в 50 лет с условием накопления страхового стажа в 25 и 20 лет. "Для получивших инвалидность по зрению первой группы льгота применяется с 50 лет для мужского населения и с 40 лет для женского с учетом того, что 15 и 10 лет соответственно были отданы работе. Имею право на это и один из родителей ребенка-инвалида. Отцу можно завершить работу в 55 лет, отработав 20 лет, а матери ребенка - в 50 лет со страховым стажем 15 лет. Возраст, с которого ребенок был признан инвалидом, и продолжительность нахождения на инвалидности не учитываются. Опекуны детей с инвалидностью также могут рассчитывать на досрочную пенсию. Для них пенсионный возраст снижается на один год - от 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - за каждые 1,5 года опеки. Но не больше чем на пять лет, то есть до 55 лет мужчинам и до 50 - женщинам. Условия по страховому стажу - как у родителей, ИПК не меньше 30 баллов", - подытожила депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250726/pensii-2031551838.html
https://ria.ru/20250725/pensiya-2031294417.html
https://ria.ru/20250724/pensiya-2031018791.html
https://ria.ru/20250723/pensiya-2030734932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию

Депутат Стенякина: право на досрочную пенсию имеют работники тяжелых производств

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выйти на пенсию в России раньше могут работники тяжелых и особо тяжелых производств, россияне, которые работают на Крайнем Севере, матери, накопившие 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, а также медработники, педагоги и люди, выступающие на сцене в театрах, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
"На особо тяжелых и вредных производствах (подземные горные работы, угольная промышленность, металлургия, нефтепереработка, полиграфия) женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины - в 50 лет и с 20 годам стажа", - сказала Стенякина, добавив, что отрасли промышленности, причисленные к тяжелым, позволяют выход на пенсию женщинам в 50 лет при стаже работы в 20 лет, а мужчинам - в 55 при 25 годах работы.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями
26 июля, 02:17
Она отметила, что россияне, которые работали и работают на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах, при наличии нужного количества льготного "северного" и общего стажа могут снизить пенсионный возраст на пять лет.
"Мужчинам нужно отработать это 15 лет на севере или 20 - на приравненных к нему территориях и не меньше 25 лет общего стажа. Для женщин требования по территориальному стажу те же, но общего должно быть от 20 лет", - добавила политик.
Стенякина уточнила, что для женщин, у которых двое или больше детей, требования по "северному" стажу ниже: 12 лет на Крайнем Севере или 17 - в приравненных регионах, но общий стаж по-прежнему должен быть не менее 20 лет.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров
25 июля, 03:46
Помимо перечисленных категорий, парламентарий подчеркнула, что есть еще ряд профессий, связанных с приобретением пенсионной льготы: среди них медицинские работники, педагоги и люди, выступающие на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях.
"Однако для этих трех категорий выплата пенсии начинается только через пять лет после момента получения требуемого стажа. Так, медработникам нужно получить 25 лет стажа в сельской местности и поселках или 30 лет в городах (либо в городах и селах, поселках), учителям нужно посвятить 25 лет преподаванию, артистам театра и балета нужно проработать от 15 до 30 лет в зависимости от характера деятельности", - рассказала депутат.
Стенякина напомнила, что существует еще ряд категорий граждан, которые могу выйти на пенсию раньше остальных.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии
24 июля, 02:19
"Для матерей, накопивших 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, возраст получения пенсии снижается в случае рождения: трех детей - до 57 лет, четырех детей - до 56 лет, пяти и более детей - до 50 лет. Дети должны воспитываться матерью минимум до восьми лет. Льгота также действует при усыновлении, если в момент установления опеки ребенок был младше восьми лет. В случае лишения родительских прав или отмены усыновления условия для получения досрочной пенсии в отношении этого ребенка или детей не применяются", - рассказала член думского комитета.
Кроме того, Стенякина сообщила, что причиной для досрочного выхода на пенсию могут стать и военные травмы, повлекшие инвалидность. Они, по ее словам, дают право на досрочную пенсию для мужчин в 55 лет и для женщин в 50 лет с условием накопления страхового стажа в 25 и 20 лет.
"Для получивших инвалидность по зрению первой группы льгота применяется с 50 лет для мужского населения и с 40 лет для женского с учетом того, что 15 и 10 лет соответственно были отданы работе. Имею право на это и один из родителей ребенка-инвалида. Отцу можно завершить работу в 55 лет, отработав 20 лет, а матери ребенка - в 50 лет со страховым стажем 15 лет. Возраст, с которого ребенок был признан инвалидом, и продолжительность нахождения на инвалидности не учитываются. Опекуны детей с инвалидностью также могут рассчитывать на досрочную пенсию. Для них пенсионный возраст снижается на один год - от 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - за каждые 1,5 года опеки. Но не больше чем на пять лет, то есть до 55 лет мужчинам и до 50 - женщинам. Условия по страховому стажу - как у родителей, ИПК не меньше 30 баллов", - подытожила депутат Госдумы.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
23 июля, 03:15
 
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала