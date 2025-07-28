https://ria.ru/20250728/pavodok-2032019226.html

Размер выплат пострадавшим от паводка в Якутии увеличат до 200 тыс руб

Размер выплат пострадавшим от паводка в Якутии увеличат до 200 тыс руб - РИА Новости, 28.07.2025

Размер выплат пострадавшим от паводка в Якутии увеличат до 200 тыс руб

Глава Якутии Айсен Николаев поручил повысить размер выплат пострадавшим от дождевого паводка до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:38:00+03:00

2025-07-28T19:38:00+03:00

2025-07-28T19:38:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил повысить размер выплат пострадавшим от дождевого паводка до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия). Глава республики в понедельник обсудил с членами правительства вопросы ликвидации последствий дождевого паводка. "Двадцать восьмого июля Айсен Николаев поручил оперативно решить вопрос увеличения единовременной компенсации за подтопленное жилье пострадавшим от дождевого паводка. Соответствующее решение глава Якутии принял по итогам командировки в Оймяконский район, состоявшейся в минувшие выходные. Размер выплаты будет увеличен от 100 тысяч рублей до 200 тысяч", - рассказали в пресс-службе. Глава региона подчеркнул, что такой шаг продиктован изменением экономической ситуации и необходимостью обеспечить поддержку граждан. Отмечается, что в пострадавшем от паводка селе Оймякон уже начали работу строительные бригады, прибывшие из Сунтарского, Нюрбинского и Горного районов. Дорожные службы обеспечили проезд в затопленные районы. Золотодобывающие компании подключились к восстановлению сёл. Ранее в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка после обильных дождей. Новое жилье предоставят пострадавшим от паводка семьям участников СВО, глава региона распорядился направить в район строительные бригады.

https://ria.ru/20250723/yakutiya-2030849590.html

https://ria.ru/20250715/nikolaev-2029309981.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, республика саха (якутия)