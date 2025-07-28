https://ria.ru/20250728/parkovka-2032030278.html

В Петербурге водителей не будут штрафовать за неоплату парковки 27 июля

В Петербурге водителей не будут штрафовать за неоплату парковки 27 июля - РИА Новости, 28.07.2025

В Петербурге водителей не будут штрафовать за неоплату парковки 27 июля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил не привлекать автомобилистов к ответственности за неоплату парковки из-за временных ограничений в работе... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:23:00+03:00

2025-07-28T21:23:00+03:00

2025-07-28T21:23:00+03:00

ленинградская область

санкт-петербург

александр беглов

александр дрозденко

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил не привлекать автомобилистов к ответственности за неоплату парковки из-за временных ограничений в работе интернет-зависимых сервисов в связи с атакой БПЛА в Ленинградской области в минувшее воскресенье, сообщила пресс-служба администрации губернатора. По словам губернатора, из-за появления беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения в воздушном пространстве Ленинградской области и введенного ограничения в аэропорту "Пулково" 27 июля была временно ограничена работа интернет-зависимых сервисов в Петербурге, в том числе – системы оплаты парковки. "Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, поручаю комитету по транспорту исключить привлечение граждан к административной ответственности за нарушение правил пользования платной парковкой в период, когда действовали ограничения - с 8 до 11 часов утра 27 июля 2025 года", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что в условиях временных ограничений на безналичные платежи необходимо создавать все условия для удобства жителей и гостей города. Также Беглов поблагодарил сотрудников силовых ведомств и городских служб, которые принимали участие в защите города и Ленинградской области от атак БПЛА 27 июля. "Силовые структуры и городские службы приняли все меры по предотвращению последствий наиболее масштабной атаки беспилотников, обеспечили общественную безопасность в очень ответственный для нас момент празднования Дня Военно-Морского флота", – отметил Беглов. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что 27 июля над регионом была отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Был сбит 51 беспилотник. При пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. От падения обломков БПЛА пострадала женщина, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.

https://ria.ru/20250727/bpla-2031789579.html

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Наталья Макарова

ленинградская область, санкт-петербург, александр беглов, александр дрозденко, пулково (аэропорт)